شيرين رضا تبهر متابعيها بأناقتها في أحدث ظهور .. صور

حرصت الفنانة شيرين رضا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.





إطلالة شيرين رضا





تألقت شيرين رضا في الصور بإطلالة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل اتسم بصيحة الكتف الواحد واتسم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





اتتعلت شيرين رضا حذاء ذا كعب عالي مع كلاتش صغير الحجم، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت شيرين رضا بتسريحة شعر بسيطة للغاية، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.