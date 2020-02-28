ابتعد عنها فورا.. 6 أطعمة تسبب تهيج القولون العصبي

يعاني الكثير من أزمة القولون العصبي الذي يؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان ، فدومًا ما يشعر مريض القولون بالانتفاخ وتمتلئ البطن بالغازات مع ألام و تشنجات بالمعدة .
العامل الرئيسي الأول في أزمة القولون العصبي هي التوتر والتعرض للضغوط وكذلك العادات الغذائية غير الصحية والتي تسبب تهييج القولون وزيادة التشنجات والانتفاخات .
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وهناك بعض الأطعمة التي تسبب إثارة القولون العصبي بمجرد تناولها، بحسب نصائح موقع Healthline ، يفضل تجنب هذه الأنواع تحديدًا وهي :1- المأكولات المقلية والوجبات السريعة المليئة بالدسم
2- البصل
3- البقوليات
4- الكرنب
5- الحبوب
6-الثوم
أما عن الأكلات الصحية المفيدة لـ القولون العصبي، فيفضل الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف والخضروات الورقية وخاصة الخيار والخس والجرجير، وتناول الفواكه بشكل مستمر وخاصة البطيخ، الأناناس، الكيوي، البرتقال، فكلها أنواع مليئة بالألياف .