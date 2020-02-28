خبراء عن لقاء الكبار: الزمالك يتسلح بـ السوبر الإفريقي.. والترجي يتأهب لرد الاعتبار

يلتقي فريق الزمالك اليوم الجمعة نظيره الترجى الرياضى التونسى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى فى حضور قرابة 30 ألف مناصر من جماهير الزمالك الراغبة في تحقيق انتصار مريح على الفريق التونسي قبل لقاء الإياب باستاد رادس المقرر له السادس من مارس المقبل.
الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يتأهب لتكرار نفس سيناريو السوبر الإفريقي لإسقاط الترجي في القاهرة وتحقيق الفوز بأكثر من هدف من أجل الحصول على أفضلية فى لقاء الإياب بأريحية في اقتناص فوز غال على ملعبه ووسط جماهيره وتأكيد على أن نيل لقب السوبر الإفريقي جاء بفضل مجهود اللاعبين وخطة المدرب التكتيكية.
معين الشعباني مدرب الترجي يسعى إلى الثأر ورد الاعتبار من الخسارة أمام الفارس الأبيض فى لقاء السوبر الإفريقي الأخير الذى أقيم فى الدوحة فضلا عن المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا باعتباره حامل اللقب الأخير.
خبراء الكرة المصرية والتونسية سلطوا الضوء على حظوظ الفريقين والأوراق الرابحة فى لقاء الكبار فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعلق فاروق جعفر نجم نادى الزمالك السابق على حظوظ فريقي الزمالك والترجي التونسي في مباراة اليوم فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا وقال : "الزمالك الأفضل فى الفترة الحالية عن الترجي،لكن لا تعرف ظروف مباراة اليوم رغم أن الفارس الأبيض سوف يلعب على تحقيق الفوز على ملعبه كى يمتلك الأريحية فى لقاء الإياب".
وأضاف: لا يستطيع لاعبو الزمالك الفوز إلا بالأداء الفني على ملعبك أما الأداء القتالي يكون أفضل خارج ملعبك، لافتا إلى وجوبية تحجيم لاعبو الترجي الذين يتسمون بالخطورة عن طريق تقليل المساحات عبر الضغط المتقدم تفاديا لأية مشاكل وإغلاق المساحات أمام المنافس مؤكدا على أهمية حرص لاعبي الزمالك على عدم تلقي أهداف في شباكهم،خلال مباراة الذهاب ،وضرورة عدم لعب المدافعين على خط واحد والحفاظ على المعدل البدني خلال لقاء الذهاب.
فيما كشف مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن توقعاته لمباراة النادي الزمالك أمام نادي الترجي المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا وقال : الزمالك في مهمة قومية بدورى أبطال إفريقيا وأتمنى أن يفوز الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أحد قطبي الكرة المصرية على الترجي بثلاثية نظيفة فى مباراة الذهاب من أجل الحصول على دفعة معنوية قوية قبل لقاء الإياب.
من جانبه سلط أحمد عبد الحليم لاعب الزمالك السابق الضوء على الأوراق الرابحة فى مباراة النادي الزمالك أمام نادي الترجي المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا وقال أحمد عبد الحليم: عقلية الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك يتمسك بالثبات فى التشكيل وعبدالله جمعة أصبح ورقة رابحة فى صفوف الفارس الأبيض لكونه يجيد اللعب فى أكثر من مركز ويعتبر بديل جيد للغاية لافتا إلى أنه يساهم بشكل جيد مع محمد عبدالشافي الذى يجيد في النواحي الدفاعية بالجبهة اليسرى.
وقال بشير التابعي مدافع نادى الزمالك السابق : مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا ستكون مختلفة عن لقاء السوبر الإفريقي، سيكون لقاء صعب جدًا، الترجي لن يلعب مباراة سيئة مثل أدائه أمام الزمالك في السوبر الإفريقي، والأبيض انتصر بكل سهولة وأريحية".
وواصل: "معين الشعباني مدرب الترجي أكيد درس الزمالك بشكل جيد جدًا ويريد أن ينتقم وغياب يوسف أوباما سيفرق بشكل كبير مع الزمالك فهو لاعب ثقيل جدًا في الملعب، وأهم شىء عدم استقبال أي هدف في مصر لدخول المباراة الثانية بكل أريحية".
بينما سلط الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروي الضوء على حظوظ فريقى النادى الزمالك والترجي وقال : تدخل جل الفرق المترشحة للدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أفريقيا وهي تعاني من شبح الإصابات التي عادة ما تؤرق هذه الفرق في هذه الفترة من الموسم الرياضي ولا يمثل الزمالك والترجي استثناء.
تابع: الترجي سافر إلى القاهرة وهو منقوصا من 3 ركائز مهمة بداعي الإصابة وهم المدافع المحوري الجزائري بدران والظهير الأيمن سامح الدربالي وقلب الهجوم ياسين الخنيسي وهذه الصعوبات البدنية لا تتوقف على غياب هذا الثلاثي ولكن طالت حتى بعض اللاعبين الحاضرين مع الفريق الهوني و كوليبالي وغيرهم.
أضاف : معين الشعباني مدرب الترجي وكادره التدريبي يعون جيدا صعوبة المهمة في القاهرة و عليهم أولا تخطي العائق البدني و أهمية عملية الاسترجاع في هذه الفترة بالذات الى جانب العامل البدني على الإطار الفني للترجي أن يتخطى الجانب الذهني و خاصة تخطي هزيمة السوبر الأفريقي في أذهان اللاعبين و على الملعب يوم المباراة من جهة اخرى على الشعباني أن يجهز جيدا من الناحية التكتيكية وتجاوز أسبقية كارتيرون في هذا الجانب وهو يعي جيدا تفوق الفني الفرنسي في أبرز المحطات التي جمعتهما أما الزمالك فانه سيحاول استثمار عديد النقاط التي تلعب لصالحه وأبرزها طبعا الانتصار التاريخي في السوبر الأفريقي ومن جهة أخرى تستغل حضور جماهير القلعة البيضاء التي سيكون لها دور كبير في مباراة الجمعة و تمثل دافعا مهما لزملاء طارق حامد.
أشار إلى أن عدم خوض الزمالك مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في الدوري المحلي سيتم استثماره إيجابيا من جانب الزملكاوية خاصة وانه لم يكن اعتباطا بل تم التخطيط له بعناية في وجود رئيس النادي القوي مرتضى منصور الذي نجح في عديد المرات في تحويل الضغط المسلط على اللاعبين والاطار الفني وذلك بتصريحاته التي يعتقد البعض انها عشوائية لكن في الحقيقة هي مدروسة جيدا وعادة ما قلبت موازين القوى.
استطرد قائلا : تكتيكيا اختيارات الفريقين أصبحت معلومة لكل المتابعين للشان الأفريقي لكن في هذه الفترة بالذات الفريق الذي سيحافظ على رصيده البشري و خاصة على ركائزه الاساسية من الإصابات سيكون الأفضل و بالتالي سيحافظ على طريقة لعبه و على جل نقاط قوته. و كما اشرنا فان الترجي يعاني من بعض الإصابات والغيابات التي ربما تكون مؤثرة و كذلك الزمالك و لعل آخرها التي طالت الظهير الأيسر للفريق عبد الشافي الذي التحق بالحصص التدريبية الأخيرة للفريق.
لفت إلى أن كارتيرون مدرب الزمالك يحاول جاهدا تجهيز الفريق والمحافظة على نفس تشكيل مباراة السوبر الأفريقي بينما يحاول الشعباني تجاوز الغيابات والتعويل على بعض العناصر الاحتياطية ويبقى هدف الشعباني الأول هو التسجيل في القاهرة بينما يحاول الفرنسي باتريس كارتيرون تسجيل نتيجة مريحة قبل مواجهة رادس والكل يعي أن المرور للدور القادم سيحسم بنسبة كبيرة في القاهرة الجمعة القادمة.