خبراء عن لقاء الكبار: الزمالك يتسلح بـ السوبر الإفريقي.. والترجي يتأهب لرد الاعتبار

يلتقي فريق الزمالك اليوم الجمعة نظيره الترجى الرياضى التونسى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى فى حضور قرابة 30 ألف مناصر من جماهير الزمالك الراغبة في تحقيق انتصار مريح على الفريق التونسي قبل لقاء الإياب باستاد رادس المقرر له السادس من مارس المقبل.





الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يتأهب لتكرار نفس سيناريو السوبر الإفريقي لإسقاط الترجي في القاهرة وتحقيق الفوز بأكثر من هدف من أجل الحصول على أفضلية فى لقاء الإياب بأريحية في اقتناص فوز غال على ملعبه ووسط جماهيره وتأكيد على أن نيل لقب السوبر الإفريقي جاء بفضل مجهود اللاعبين وخطة المدرب التكتيكية.





معين الشعباني مدرب الترجي يسعى إلى الثأر ورد الاعتبار من الخسارة أمام الفارس الأبيض فى لقاء السوبر الإفريقي الأخير الذى أقيم فى الدوحة فضلا عن المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا باعتباره حامل اللقب الأخير.





خبراء الكرة المصرية والتونسية سلطوا الضوء على حظوظ الفريقين والأوراق الرابحة فى لقاء الكبار فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وعلق فاروق جعفر نجم نادى الزمالك السابق على حظوظ فريقي الزمالك والترجي التونسي في مباراة اليوم فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا وقال : "الزمالك الأفضل فى الفترة الحالية عن الترجي،لكن لا تعرف ظروف مباراة اليوم رغم أن الفارس الأبيض سوف يلعب على تحقيق الفوز على ملعبه كى يمتلك الأريحية فى لقاء الإياب".

و أضاف: لا يستطيع لاعبو الزمالك الفوز إلا بالأداء الفني على ملعبك أما الأداء القتالي يكون أفضل خارج ملعبك، لافتا إلى وجوبية تحجيم لاعبو الترجي الذين يتسمون بالخطورة عن طريق تقليل المساحات عبر الضغط المتقدم تفاديا لأية مشاكل وإغلاق المساحات أمام المنافس مؤكدا على أ همية حرص لاعبي الزمالك على عدم تلقي أهداف في شباكهم،خلال مباراة الذهاب ،وضرورة عدم لعب المدافعين على خط واحد والحفاظ على المعدل البدني خلال لقاء الذهاب.



فيما كشف مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن توقعاته لمباراة النادي الزمالك أمام نادي الترجي المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا و قال : الزمالك في مهمة قومية بدورى أبطال إفريقيا وأتمنى أن يفوز الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أحد قطبي الكرة المصرية على الترجي بثلاثية نظيفة فى مباراة الذهاب من أجل الحصول على دفعة معنوية قوية قبل لقاء الإياب.