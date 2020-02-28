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أخبار العالم

تكلفت 24 ألف دولار.. وجبة عشاء مع سارة في موسكو تجلب تهما جديدة لـ نتنياهو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:44 م
وجبة عشاء مع سارة
وجبة عشاء مع سارة في موسكو تجلب تهم جديدة لـ نتنياهو
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سمر صالح

كشفت قناة عبرية اليوم الجمعة، عن اتهام جديد يلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطله هذه المرة وجبة عشاء فاخرة في العاصمة الروسية موسكو.

 

وذكرت القناة العبرية 13، أن نير هيفتير المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو قدم شهادة للشرطة الإسرائيلية، تتعلق بقضية فساد جديدة قبيل الانتخابات الإسرائيلية.

 

وتحدث "هيفتير" عن تناول نتنياهو وزوجته سارة، العشاء في مطعم في العاصمة الروسية موسكو، تجاوزت تكلفته 24 ألف دولار.

 

وأوضحت القناة العبرية، أن الحدث وقع في فبراير 2010، خلال زيارة نتنياهو وزوجته سارة لموسكو، حيث تناولا وجبة عشاء وطلبا "سيجارا" و"نبيذا" من النوع الفاخر.

 

وأشارت إلى أن رئيس العلاقات الخارجية في مكتب نتنياهو سابقا، جيل شيفر، كشف عن هذه المعلومات، وأن الفاتورة دفعها رجل أعمال كان يجلس بالقرب منهما.

 

واعتبر حزب الليكود أن هذه القصة "وهمية"، وتهدف إلى الإضرار بسمعة نتنياهو، قبيل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة.

 

لكن غريمه حزب "كاحوال لافان" الذي يقوده بيني جانتس، قال بينما الطعام السنوي لأسرة لديها طفلان في (تل أبيب) يصل إلى 27 ألف شيقل، فإن نتنياهو وزوجته تناولا طعاما بمبلغ 100 ألف شيقل (24 ألف دولار).

 

ويواجه نتنياهو عددا من قضايا الفساد المالي والإداري، من بينها "خرق الثقة وخيانة الأمانة واستخدام أموال الدولة لمصالح شخصية والتأثير على توجهات وسائل الإعلام" وغيرها من القضايا.

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