استعدادا لموقعة صن داونز.. فقرة تسديد على المرمى وعرضيات من فايلر للاعبي الأهلي

خصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للتسديد على المرمي وعرضيات، على هامش مران الفريق الذي يقام على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.





وشهدت الفقرة مشاركة جميع اللاعبين، وسط إشراف المدرب العام سيزا، كما خصص فايلر فقرة للكرات العرضية.





واهتم فايلر بالعرضيات وسط تعليمات خاصة للمهاجمين في التحرك داخل منطقة الجزاء، وتواجد على تنفيذ الضربات علي معلول وجيرالدو، ومحمد هاني وأحمد فتحي.





ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريق، المقرر لها في السادسة من مساء غدٍ السبت، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



