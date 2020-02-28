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محافظات

رئيس لجنة المهندسين بأسوان: لم نرصد مشاكل في العملية الانتخابية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:07 م
إنتخابات نقابة المهندسين
إنتخابات نقابة المهندسين
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شاذلى عبد الفتاح
قال المستشار الدكتور الشافعى صالح رئيس لجنة إنتخابات نقابة المهندسين بمقر نادى المهندسين بمدينة أسوان بأن العملية الانتخابية سارت بشكل جيد ولا توجد أى مشكلات ، وأنه سيتم غلق أبواب اللجان فى تمام الساعه الـ7مساء.

وأشار الشافعى صالح  بأنه تم فتح أبواب اللجان منذ الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة، وأغلقت فى الثانية عشرة ظهرًا،  وفتحها بعد صلاة الجمعة مباشرة لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى إنتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة ، مضيفا أنه لم يتم رصد أي مشاكل طيلة اليوم .

وتضم محافظة أسوان 3 لجان فى إنتخابات مجلس نقابة المهندسين وهم اللجنة الرئيسية بمدينة أسوان ، وأخرى فرعية فى كوم أمبو ، بالإضافة إلى لجنة بإدفو . 

ومن جانبه قال المهندس محمد فرج الله نقيب مهندسى أسوان بأن عدد المهندسين على مستوى المحافظة من أعضاء النقابة يصل لحوالى 6000 مهندس ، وأعداد المرشحين 24 مهندسًا حيث سيتم إختيار 7 منهم فقط.  

وأوضح محمد فرج الله أن  الإجراءات للترشيح لإنتخابات مجلس النقابة شملت ملء إستمارة المرشح ، وأن يحق التصويت لجميع المهندسين الذين سددوا الرسوم والإشتراكات حتى عام 2018، ويتم ببطاقة الرقم القومى.  

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