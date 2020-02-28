وزير السياحة: فتح روف معبد دندرة للزيارة بعد غلقه 15 عاما

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاثار، إن وجود أكثر من 8 آلاف مواطن من قنا في معبد دندرة اليوم لحضور المهرجان أمر مفرح جدا.





وأضاف أنه عقب تكليفه بالمنصب، كلف بالتعاون مع وزيرة الثقافة، في إقامة مهرجانات فنية وثقافية، في المناطق الاثرية.





وأشار إلى انه تم فتح الروف الخاص بمعبد دندرة للزيارة بعد غلقه اكثر من 15 سنة، وفتح سراديب جديدة للزيارة أمام السياح، وسيتم للتنسيق مع محافظ قنا لاقامة متحف للمحافظة.





جاء ذلك خلال إلقائه كلمته في حفل افتتاح مهرجان دندرة للموسيقى والغناء في دورته الأولي، ووشارك في حفل الافتتاح، الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عناني، وزير السياحة والاثار، ومحافظ قنا، والدكتور أحمد عواض، رئيس قصور الثقافة، وهيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب.





ويشهد مهرجان دندرة العديد من الحفلات الغنائية التي تقدمها فرقة مسار اجباري، وفرقة بلاك تيما، وغيرها من الفرق، إلى جانب حفلات للمطرب مدحت صالح، وعلى الحجار، وريهام عبد الحكيم، وغيرها.





وتقام الحفلات حتى يوم 4 مارس المقبل، بمعبد دندرة، وقصر ثقافة قنا، وجامعة الوادي الجديد.



