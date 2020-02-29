أسعار الذهب اليوم السبت 29-2-2020

ليسجل عيار 21 مستوى 688 جنيها للجرام مقابل 720 جنيها أول التعاملات بفارق 32 جنيها، أما عيار 18 سجل 590 جنيهات للجرام. يستعرض صدى البلد سعر الذهب اليوم السبت في مصر، حيث تراجعت أسعار الذهب بختام تعاملات أمس الجمعة









وسجل الجنيه الذهب 5,504 جنيه.





وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.