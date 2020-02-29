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اقتصاد

رغم هبوطه نهاية الأسبوع.. الذهب يتجه لثالث مكسب شهري مع تفاقم كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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وكالات
تراجع الذهب عالميا أكثر من 3% إلى أدنى مستوياته في أسبوع، خلال تعاملات الجمعة، إذ حفزت زيادات الأسعار في الفترة الأخيرة، المستثمرين، على البيع؛ لجني الأرباح، لكنه ما زال في طريقه لتحقيق مكسب شهري، هو الثالث على التوالي، في ظل تسارع انتشار فيروس كورونا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 3.4% إلى 1587 دولار للأونصة، بعد زيادة كبيرة بلغت 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة 1.1 بالمئة إلى 1625 دولارا للأونصة.

وقالت شياو فو المحللة لدى "بنك أوف تشاينا إنترناشونال": "هناك القليل من جني الأرباح في الذهب،" مضيفة أنها لم تفاجئها "رؤية بعض التصحيح من وقت لآخر خاصة عندما يكون لديك إفراط في بناء المراكز."

وارتفعت أسعار الذهب حوالي 2% حتى الآن منذ بداية الشهر، وذلك بعد بلوغه أعلى مستوياته في 7 سنوات عند 1688.66 في وقت سابق هذا الأسبوع، في ظل فزع بالأسواق بسبب فيروس كورونا.

وقالت فو: "تضع السوق في الحسبان 3 تخفيضات (في أسعار الفائدة الأمريكية) بنهاية هذا العام، ويزيد ذلك عن خفض واحد (كان متوقعا) فيما سبق؛ لذا تحولت المعنويات وفي ظل انخفاض العائدات الأمريكية، من الطبيعي أن نشهد دعما كبيرا لأسعار الذهب."

ودفع الخوف من الفيروس، أسواق الأسهم العالمية، لهبوط جديد، اليوم، ليتفاقم سوء الأداء في أسبوع هو الأسوأ لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وتراجعت أيضا المعادن النفيسة الأخرى، إذ نزل البلاديوم 7.1 بالمئة إلى 2642.24 دولار للأونصة.

وقفز البلاديوم إلى مستوى قياسي عند 2875.50 دولار أمس الخميس بدعم من استمرار نقص المعروض.

والمعدن المستخدم في أنظمة عوادم السيارات في طريقه لتحقيق زيادة للشهر السابع على التوالي.

وهبط البلاتين 3.7 بالمئة إلى 865.35 دولار للأونصة، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2010.

وتراجعت الفضة 3.5 بالمئة إلى 17.08 دولار للأونصة، وتمضي صوب أسوأ أداء شهري في ثلاثة أشهر.
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