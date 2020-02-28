حسام بدراوي: ما حدث فى عهد الإخوان خفف من وتيرة الغضب ضد مبارك.. فيديو

قال الدكتور حسام بدراوى المفكر السياسي، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك واجه الاتهامات التى وجهت له وتمت تبرئته هو وأسرته ويستحق التكريم.





وأضاف الدكتور حسام بدراوي خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، قائلا "اللى حصل فى 25 يناير كان مجرد لقطة في الفيلم وليس الفيلم كله"، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين ثاروا ضد مبارك كان لديهم أسباب وكان لا بد من التغيير.





وتابع الدكتور حسام بدراوي، أن ما حدث فى عهد الإخوان بعد 25 يناير خفف من وتيرة الغضب ضد مبارك، مضيفا أن الرئيس مبارك ربنا أكرمه واستحق التكريم الذي حصل عليه بعد وفاته.





وأوضح الدكتور حسام بدراوي، أن مصر وزنها كبير جدا فى العالم أجمع وكان يجب يظهر ذلك الشكل فى جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.





وأشار إلى أن، الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك موقف حكيم وعظيم من الرئيس السيسي وتحسب له شجاعته.