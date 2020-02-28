تطوير العشوائيات: لا نهجر الأسر ونعرض 3 بدائل قبل بدء التطوير

كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن الدولة انتهت من تنفيذ 166 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 24.6 مليار جنيه، لنقل الأسرة التى تعيش فى الأماكن الخطرة بدون أي عائد للدولة.









وأكد خالد صديق خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج مع "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن هذا النجاح الكبير دفع المواطنين الذين يسكنون المناطق الخطرة إلى مطالبة الدولة بإزالتها ونقلهم إلى الوحدات السكنية التي جرى إنشاؤها، ويبادر عدد كبير من المواطنين لحجز وحدات سكنية فى المشاريع الجديدة.









وأكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أن كل ما سبق الإشارة إليه ينفى شائعة التهجير القسري لسكان العشوائيات.







