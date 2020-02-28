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عربى تماثل للشفاء من فيروس كورونا.. العلاج متعلق بقوة الجهاز المناعي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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أسامة علي

كشف "محمد أبو ناموس" أول عربي يتماثل للشفاء من فيروس كورونا بالصين، كواليس تجربته مع المرض.


وأضاف "أبو ناموس" خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" تقديم الاعلامى رامى رضوان، أن أعراض فيروس كورونا تتشابه مع أعراض مرض الانفلونزا، لكن أعراض الفيروس تكون أشد تأثيرا على المريض.


وأوضح أول عربي يتماثل للشفاء من فيروس كورونا انه التعافي من كورونا، متعلق بالجهاز المناعي حيث يأخذ المريض أدوية مضادة للفيروسات لتقوية الجهاز المناعي، إلى جانب فيتامينات وأدوية خاصة بالملاريا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها بمنطقة شرق المتوسط، الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19" ".

وأوضحت الصحة العالمية، الدول المتواجد بها الفيروس، وهي أفغانستان، باكستان، البحرين، إيران، العراق، الكويت، لبنان، عمان، الامارات، وجاء التقرير كالتالي:-

أفغانستان حالة، من خلال منظمة الصحة العالمية والإقليمية.

البحرين 36 حالة، من خلال  حساب تويتر التابع لوزاره الصحه.

ايران 388 حالة ، 34 منهم توفي حساب تويتر التابع لوزارة الصحة.

العراق 7 حالات، من خلال حساب تويتر التابع لوزارة الصحة.

 الكويت 45 حاله، من خلال حساب تويتر التابع لوزارة الصحة.

 لبنان 3 حالات، من خلال منظمة الصحة العالمية الاقليمية.

عمان 6 حالات، من خلال منظمة الصحة العالمية الاقليمية.

الإمارات 19 حالة، من خلال منظمة الصحة العالمية والإقليمية.

باكستان حالتان

إجمالي 507 حالات، منهم 34 حالة متوفاة.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، عن تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد ، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

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