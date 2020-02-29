مركز سقارة ينظم ورشتي عمل لـ400 متدرب بالمحليات





وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالإعداد للخطة التدريبية للعام المالى الجديد 2020.





وتتناول الورشتان كافة الموضوعات التى تهتم بعناصر منظومة التدريب بالمحليات ويتم خلالهما تنظيم جلسات نقاشية عامة ومحاضرات نظرية وورش عملية لمجموعات مصغرة تشمل أساليب تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية ومراحل إعداد الخطة التدريبية ومنهجيات إعداد الحقائب التدريبية وكيفية التغلب على معوقات تنفيذ التدريب ومعايير إعداد خطة تدريبية وتحديد أولويات التدريب والفئات المستهدفة.





من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة الخميس الماضي بتخريج 148 متدربًا من خلال 3 دورات تدريبية نفذها المركز خلال الأسبوع الحالى وهى شبكات وأمن المعلومات للمديرين والعاملين في مراكز المعلومات ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية في مجال الإدارة والقيادة الفعالة إضافة الى دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بالسكرتارية التنفيذية بمكاتب المحافظين والمكاتب الفنية .

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة ورشتى عمل اليوم، السبت، تحت شعار ( تخطيط التدريب بالمشاركة .. منكم .. وبكم .. وإليكم ) ، ويحضر الورشتين حوالى 400 متدرب من المحافظات وخبراء التدريب وبناء القدرات من الوزارة ومركز تدريب سقارة ومسئولي التدريب ومديري الموارد البشرية بالمحافظات وخريجى دورات إعداد المدربين TOT والتي ينظمها مركز سقارة وبعض الخبراء المتخصصين فى مجال التدريب.