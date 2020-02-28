AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شرطي ينقذ راكبًا من الموت تحت عجلات القطار.. شاهد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:35 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

كشفت لقطات مخيفة، إنقاذ العناية الإلهية لرجل كاد أن يتم فرمه تحت عجلات القطار بعدما انزلقت قدمه من أعلى رصيف محطة المترو.


وتمكن شرطي شجاع من ولاية البنجال الغربية في الهند من إنقاذ الرجل الذي نجا من الموت بأعجوبة لحسن حظه.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كان الراكب Dazed Sujoy Ghosh البالغ من العمر 44 عاما، يحاول ركوب القطار المتحرك عندما انزلق من على رصيف محطة المترو.


وفي دور بطولي تمكن الضابط المتواجد بمحطة المترو من سحب الراكب الأربعيني قبل ان يسحق بين عجلات المترو، حيث كاد يحشر بين الرصيف وعربة المترو.


وتوضح كاميرات المراقبة، الضابط وهو يسحب الراكب من قدميه، بعد ان اصيب بحالة اغماء فور اصطدامه بالمترو.


فيما أصيب الراكب بجروح طفيفة فقط في رأسه وساقيه وبقي في حالة مستقرة في المستشفى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقطة للتاريخ .. شهود يروون قصة إنقاذ الأب لابنه من تحت عجلات القطار: بكينا جميعا

أب فداء لابنته.. اعرف الحكاية كاملة من مصورها

أنقذ ابنته من عجلات القطار.. مصور الفيديو يروي تفاصيل أصعب دقيقتين في حياته

مسئول بمحطة قطار الإسماعيلية عن إنقاذ أب لابنته من الدهس: الأب مهمل

القصة الكاملة .. لإنقاذ اب لابنته من الدهس بمحطة قطار الإسماعيلية

الأب عبر بابنته من تحت القطار.. مشرف قطارات محطة الإسماعيلية: الناس هاجمتني بسبب قولي الحقيقة

ترشيحاتنا

8 علامات تحذيرية.. أعراض قلة شرب الماء

مبارك والهضبة رحلة في حب مصر.. كيف ودع عمرو دياب الرئيس الأسبق؟

100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك

5 قراء في عزاء مبارك.. أبرزهم قارئ الرؤساء والملوك .. وإمام صلاة الجنازة

أسعار السيارات تتهاوى.. تخفيضات تصل لـ 100000 جنيه

بعد وعكته الصحية.. تعرف على تطورات حالة أحمد فلوكس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مقاس خاتم الخطوبة.. خلاف بين عروسين يثير الجدل على السوشيال ميديا

من دبي.. انطلاق أكبر رحلة سيارات كهربائية حول العالم في ٦أيام

عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني