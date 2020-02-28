شرطي ينقذ راكبًا من الموت تحت عجلات القطار.. شاهد

كشفت لقطات مخيفة، إنقاذ العناية الإلهية لرجل كاد أن يتم فرمه تحت عجلات القطار بعدما انزلقت قدمه من أعلى رصيف محطة المترو.

وتمكن شرطي شجاع من ولاية البنجال الغربية في الهند من إنقاذ الرجل الذي نجا من الموت بأعجوبة لحسن حظه.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كان الراكب Dazed Sujoy Ghosh البالغ من العمر 44 عاما، يحاول ركوب القطار المتحرك عندما انزلق من على رصيف محطة المترو.

وفي دور بطولي تمكن الضابط المتواجد بمحطة المترو من سحب الراكب الأربعيني قبل ان يسحق بين عجلات المترو، حيث كاد يحشر بين الرصيف وعربة المترو.

وتوضح كاميرات المراقبة، الضابط وهو يسحب الراكب من قدميه، بعد ان اصيب بحالة اغماء فور اصطدامه بالمترو.

فيما أصيب الراكب بجروح طفيفة فقط في رأسه وساقيه وبقي في حالة مستقرة في المستشفى.



