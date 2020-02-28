ماذا قال وزير الأوقاف عن قرار إلغاء تأشيرات العمرة

علق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، على قرار إلغاء تأشيرات العمرة والسياحة والسفر إلى المملكة العربية السعودية.





وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن هذا القرار شجاع وحكيم من الادارة السياسية بالسعودية.





وتابع وزير الأوقاف، أن حماية الأرواح البشرية واجب شرعي، وان كانت الارواح معرضة للهلاك والخطر؛ فعلي الادارة السياسية فعل ما بوسعها لعدم انتشار هذا الخطر.





وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، أن قرار إلغاء تأشيرات العمرة، لا علاقة له بالايمان أو الكفر، مضيفا أن الرأي الديني لا يسبق الرأي العلمي وان الرأي العلمي يتبع دائما الراي العلمي المختص.



