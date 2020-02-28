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ديني

وزير الأوقاف عن كورونا: يجب الابتعاد عن التهويل والتهوين

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:28 م
وزير الأوقاف عن كورونا:
وزير الأوقاف عن كورونا: يجب الابتعاد عن التهويل والتهوين
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محمود ضاحي
قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ربط كورونا بصلاح البشر وعدم الصلاح خطأ وعدم فهم، مشيرا إلى أن هناك أحداث كبرى تحدث في الكون من زلازل وبراكين وأوبئة ولو كان الأمر مرتبطًا بالإيمان والكفر فقط لما وجدنا أن بعض الدول الإسلامية تتعرض للزلازل والبراكين كل فترة وأخرى، بل هناك بعض الدول الإسلامية تتعرض للزلازل أكثر مما يتعرض له غيرها ولو الأمر انتقام لماذا أصاب الدول الإسلامية.

وأوضح وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، بمحافظة الشرقية، أن القضية لها جوانب أخرى  فهي قضية متعلقة بالعلم ، لابد من تطبيق الإجراءات العلمية التي تقرها الجهات المعتمدة، وأن نلتزم بهذه الأمور وألا نسير خلف الشائعات .

وأكمل: لا نأخد المعلومات إلا من الجهات المختصة والبعد عن التهويل والتهوين، ومن حسن التوكل على الله أن تأخذ بالأسباب والتوكل الحقيقي الأخذ بالإجراءات الاحترازية وتفوض الأمر لله عز وجل وما يحدث ليس انتقام.

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