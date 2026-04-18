حزب الله ينفي علاقته بحادث اليونيفيل .. ويدعو لانتظار نتائج التحقيق

أصدر حزب الله بياناً نفى فيه أي صلة له بالحادث الذي وقع مع قوات اليونيفيل في منطقة الغندورية – بنت جبيل، مشدداً على ضرورة التريث في توجيه الاتهامات وتحميل المسؤوليات قبل صدور نتائج التحقيق الرسمي الذي يجريه الجيش اللبناني لكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل.

وأكد الحزب على أهمية استمرار التعاون القائم بين الأهالي وقوات اليونيفيل والجيش اللبناني، معتبراً أن التنسيق بين الجيش والقوات الدولية يبقى أمراً أساسياً، خصوصاً في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة.

كما أعرب عن استغرابه من بعض المواقف التي سارعت إلى توجيه الاتهامات دون أدلة، مشيراً إلى أن هذه الجهات تلتزم الصمت في المقابل عند تعرض قوات اليونيفيل لاعتداءات من قبل إسرائيل.