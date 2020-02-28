وزير الأوقاف: العمل الصالح لا يقف عند حدود العبادات

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الجمعة الأولى من شهر رجب يوما مباركًا،لافتا إلى أن رجب أحد الأشهر الحرم الذي يهيئنا لشهر رمضان، مشيرا إلى أن العمل الصالح لايقف عند حدود العبادات من صلاة وزكاة وحج بل كل ما ينفع الإنسان والإنسانية ويقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.





وأوضح الوزير،خلال خطبة الجمعة اليوم بمحافظة الشرقية": أن الخير اسم جامع والعمل الصالح اسم جامع، إن أبواب الخير كثيرة لا تنحصر في العبادات فقط، إنما هناك عبادات أوسع منها التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى عن الطريق.





واستشهد بحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك في الطريق، فأخَّره، فشكر الله له فغفر له))؛ متفق عليه، مضيفًا: دين الإيمان والعطاء لا يعرف الفساد ولا الإفساد.