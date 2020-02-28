اعلان نتائج انتخابات نقابة المهندسين بشمال سيناء

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي للجنة الفرعية لنقابة المهندسين بشمال سيناء، عن فوز 7 مهندسين من بين 16 مرشحا.





وفاز المهندس علي الخليلي والمهندس اسامة صالح بعضوية شعبة العمارة .حيث تقدم لها 4 مرشحين ، بينما وفاز المهندس محي فتوح، والمهندس خالد جباره ، بعضوية شعبة المدن والتي تقدم لها 4 مرشحين آخرين.





وفاز المهندس ممدوح سلام والمهندس محمد قمحاوي، بعضوية شعبة الكهرباء، والتي تقدم لها 4 مرشحين ، وفاز المهندس عمرو الطويل. بعضوية شعبة الميكانيكا من بين4 مرشحين.





واكد المهندس أمين جودة، نقيب المهندسين بشمال سيناء، أنه تقدم ١٦ مرشحًا لمجلس النقابة الفرعية، على 7 مقاعد، منهم (2 من شعبة العمارة، و2 شعبة المدني، و2 من شعبة الكهرباء، و1 من شعبة الميكانيكا).





وأضاف نقيب المهندسين أن الانتخابات اجريت بمقر النقابة بمدينة العريش تحت إشراف قضائي كامل، لافتًا إلى أن عدد أعضاء النقابة والذين لهم حق التصويت في الانتخابات على مستوى محافظة شمال سيناء نحو 3 آلاف مهندس ومهندسة.