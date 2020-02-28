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فن

ريا أبي راشد تطير على السجادة الحمراء لـ برلين السينمائي.. شاهد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:53 م
رايا ابى راشد
رايا ابى راشد
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نبيل العدوى
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، عددا من اللقطات، في أثناء قفزها على السجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي الدولي فى دورته الـ70.

وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة حيث اختارت فستانا أسود مجسم قصيرا، مع شراب أسود، وحذاء أنيق بكعب عال، مما منحها إطلالة فخمة مميزة كعادتها . 

وكان مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 70 أعلن عن تكريم النجمة المخضرمة هيلين ميرين الحائزة على جائزة الأوسكار، حيث يمنحها المهرجان جائزة الدب الذهبى الفخرية لإنجاز العمر.


يذكر أن آخر أعمال هيلين ميرين كان فيلم Hobbs & Shaw من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ويدور الفيلم حول لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو" اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية.


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