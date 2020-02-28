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رياضة

خبير عن حكم لقاء الزمالك والترجي: أعطى درسا في إدارة المباريات.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أشاد ناصر عباس الحكم الدولي السابق، بأداء المغربي رضوان جيد خلال مباراة اليوم بين الزمالك والترجي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عباس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " رضوان جيد قدم مباراة رائعه اليوم، قدم نموذجا مميزا  لكيفية إدارة المباريات تحت الضغط".

وأفصح: المباراة كانت تسير بشكل جيد حتى أحرز الزمالك الهدف الثاني.

وتابع : اعترض لاعبو الترجي على الهدف وكان يرغبون في الحصول على خطأ، ولكن قرار الحكم كان صحيحا.

وافصح: بن شرقي لم يرتكب أي خطأ ضد لاعب الترجي وكل ما فعله استخلاص مشروع للكرة.

وعن ركلة الجزاء التي حصل عليها محمود علاء والتي جاء منها الهدف الثالث قال :"صحيحة مائة بالمائة"

وأتم كلماته: "لاعبو الترجي ارتكبوا خطأ ضد الحكم واعترضوا عليه بشكل غير لائق عقب احراز الزمالك الهدف الثاني، وكان لابد من طرد اكثر من لاعب في هذه اللقطة".
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