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منوعات

شقيق الأرض.. اكتشاف كوكب عملاق جديد مؤهل للحياة

السبت 29/فبراير/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

حقق فريق من علماء الفلك ببريطانيا اكتشافًا مذهلًا بخصوص كوكب K2-18b، الذي يبعد عن كوكبنا حوالي 124 سنة ضوئية، ويشبه كوكب الأرض كثيرًا لدرجة قد تجعله مؤهلًا لاستضافة حياة عضوية.


وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الكوكب الذي يدور حول نجم "قزم أحمر" يدعى K2-18 بكوكبة الأسد، يفوق نصف قطره نصف قطر الأرض بمقدار 2.6 مرة وكتلته أكبر بمقدار 8.6 مرة.


وعام 2019 أظهر تحليل البيانات التي أرسلتها التلسكوبات الفضائية كيبلر وسبيتزر وهابل، وجود نسبة عالية من بخار الماء في غلافه الجوي، وهذا يعني نظريا يمكن أن يكون صالحا للحياة.


ومن أجل تقييم هذا السيناريو، استخدم علماء جامعة كمبريدج جميع المعلومات المتوفرة عن الكوكب K2-18b في تصميم نموذج له، واتضح لهم أن احتمال وجود الماء السائل على سطحه أمر وارد جدا، وهذا يعني صلاحيته للحياة.


وتم اكتشاف بخار الماء في الغلاف الجوي في عدد من الكواكب الخارجية، ولكن حتى لو كان الكوكب في المنطقة الصالحة للحياة، فإن هذا لا يعني بالضرورة وجود ظروف صالحة للحياة على السطح.

وتأكد العلماء من أن الغلاف الجوي للكوكب مشبع بالهيدروجين وفيه نسبة عالية من بخار الماء، وأن نسبة الميثان والأمونيا فيه أقل مما كانوا يتوقعون.

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