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توك شو

شاهد.. رد مفاجئ من أحمد السقا على رأيه في أغاني المهرجانات

السبت 29/فبراير/2020 - 06:21 ص
احمد السقا
احمد السقا
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حمزة شعيب
كشف احمد السقا، عن رايه فى أغاني المهرجانات وما تثيره من جدل على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الأخيرة بعد إتخاذ نقابة المهن الموسيقية قرار بمنع مطربي المهرجانات، قائلا: "نتفق أو نختلف ولكني أحب أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش".

وتحدث الفنان أحمد السقا، عن أصعب فيلم قام بتمثيله خلال مسيرته السينمائية، وسبب صعوبة هذا العمل.

وأضاف السقا خلال حواره ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:" أصعب فيلم قمت به هو فيلم ابراهيم الأبيض وصعوبته جاءت من شخصية البطل فضلا عن الاكشن الذى نفذ على مستوى عالي".

وتابع السقا:"فيلم ابراهيم الابيض كان متعب فى تصويره وإخراجه ولو قمت بجسيده مرة اخرى لن يخرج بنفس كفاءة المرة الأولى".

وأوضح:"مشهد الحريق فى آخر فيلم ابراهيم الابيض كان حقيقا ولكن كان مدروس بـ إحترافية عالية منعت حدوث كارثة".

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