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رياضة

مورينيو: سون سيخضع للبروتوكول الصحي عقب عودته من كوريا بسبب كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 02:41 ص
سون هيونج مين
سون هيونج مين
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محمد رشاد
قال جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام إن سون هيونج مين لاعب الفريق سوف يتبع الإجراءات الصحية الوقائية المعمول بها في انجلترا احترازًا من فيروس كورونا، عندما يعود من بلده كوريا الجنوبية.

وتوجه سون إلى كوريا الجنوبية من أجل الخضوع للجراحة في ذراعه المكسور خلال الشهر الماضي، حيث يقيم على بعد 150 ميل من أكثر مدينتين تأثرًا بالفيروس في بلده.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الجمعة: "أعتقد أن النصيحة الطبية الطبيعية تأتي من السلطات، ومن الحكومة، لن أعلق على هذا الأمر، أنا لست أي شخص، ولست متخصصًا."

وتابع: "أنا أحصل على النصيحة القانونية ما يتلقاه النادي من السلطات، وبالطبع نحن نتبع ما يطلب منا، ولهذا أنا أقول أن سون عندما يعود من سيول يجب أن نتبع البروتوكول المعمول به، ولن ينضم إلينا بشكل مباشر."

وأضاف: "أين سيكون؟ أنا لاعب أعلم بالتحديد، كل ما أعلمه أننا يجب أن نتبع بعض من بروتوكلات الأمان."
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