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أخبار العالم

أمريكا: مستمرون في التنسيق مع مصر فيما يتعلق بالأزمة الليبية

السبت 29/فبراير/2020 - 06:13 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مسئول بارز بوزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستمرة في التنسيق مع مصر والإمارات وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ضمن جهود إحلال السلام في ليبيا وتحقيق الاستقرار هناك. 

وأضاف المسئول في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي: "ندعم بشدة مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد يوم 19 يناير الماضي، ونؤيد جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا الرامية لوقف إطلاق النار عبر التوسط لإجراء مباحثات محلية مع القادة الليبيين وذلك من أجل التوصل إلى تشكيل حكومة مستقلة والقضاء على تواجد المليشيات الإرهابية داخل الأراضي الليبية". 

وشدد المسؤول على ضرورة التمسك بالموقف الدولي الرافض للتدخل الخارجي في لييبا، مشيرًا إلى أن استمرار دعم المليشيات الإرهابية داخل ليبيا بالسلاح والذخيرة يساعد على تأجيج الصراع.
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