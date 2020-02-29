شاهد.. بكاء مجدي عبد الغني في عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك

حصل موقع صدى البلد على مقطع فيديو وصور، يظهر فيها الكابتن مجدي عبد الغني وهو يبكي في عزاء مبارك، بينما يحاول علاء مبارك تهدئته.





وشارك في تقديم العزاء عدد كبير من شخصيات وقيادات الدولة والدول العربية علاوة على الفنانين وكبار الكتاب والأندية الرياضية.





وكان اقيم مساء اليوم عزاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وكان في استقبال المعزين، علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.



