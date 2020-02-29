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محافظات

قبل افتتاحه.. 10 معلومات عن متحف الغردقة الجديد

السبت 29/فبراير/2020 - 09:29 ص
متحف الغردقة
متحف الغردقة
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ابراهيم جادالله

يفتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، أول متحف يقام فى مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، ويستعرض صدى البلد أهم 10 معلومات عن المتحف:

1- تم وضع 2000 قطعة آثرية داخل المتحف من العصور المختلفة، من بينها الفرعونية، والرومانية والقبطية والإسلامية.
2- عائد دخل المتحف سيتم مقاسمته ما بين وزارة السياحة والآثار، وبين الشركة الخاصة التي قامت بعملية الإنشاءات.
3- تدير وزارة السياحة والآثار المتحف، وتؤمنه بالاشتراك مع شرطة السياحة والفنادق، حيث تم تركيب قرابة 60 كاميرا ذات جودة عالية داخل وخارج المتحف.
4- وتبلغ مساحة متحف الغردقة، قرابة 10 آلاف متر بينها 3 آلاف متر مساحة قاعة العرض المتحفى التى تعرض فيه القطع الأثرية.
5- تبلغ تكلفة الإنشاءات بالمتحف قرابة 160 مليون جنيه.
6- يعرض به "فاترينة العالم الآخر" وهى تضم مقتنيات كان المصري القديم يجهزها لـ"العالم الآخر"، وتضم توابيت ومومياوات وموائد قرابين وأدوات وأواني وتماثيل تتعلق بـ"البعث".
7- يقدم المتحف خدمة صوتية بمختلف اللغات وتطبيق الحجر الإلكتروني من الخارج.
8- يعمل سيناريو العرض بالمتحف، على إظهار الجمال والرفاهية في الحضارة المصرية عبر العصور.
9- تم تزويد المتحف بمجوهرات ملكية ذهبية لأسرة محمد على وتعرض بداخله نسخة نادرة من المصحف الشريف.
10- تذاكر الدخول 200 جنيه للأجنبي و100 للطلاب الأجانب و80 جنيها للمصرى 40 للطالب.


بعد 10 سنوات.. تشغيل شبكات مياه الشرب بهذه المناطق في الغردقة


https://www.elbalad.news/4192528
قبل افتتاحه.. 10 معلومات عن متحف الغردقة الجديد
قبل افتتاحه.. 10 معلومات عن متحف الغردقة الجديد
قبل افتتاحه.. 10 معلومات عن متحف الغردقة الجديد
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