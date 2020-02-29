أطفال الشوارع تحت المطر

أحيانا تتراجع عقلانية الإنسان وتتحكم الضغوط التي يتعرض لها في كل تصرفاته وهو في الغالب لا يجد تفسيرا منطقيا لما يفعله لأنه أصلا لا يبحث عنه فهو يتصرف هذه التصرفات بشكل تلقائي.









دار بذهني كل ذلك وأنا أرى أطفال الشوارع يتحركون تحت قطرات المطر.. رأيتهم يرتعشون بملابس بالية من شدة

البرد وكلنا نمر عليهم ولا نتعب أنفسنا حتى بالتفكير في هذه الظاهرة التي تتزايد حولنا بل أصبحنا نتقبلها كماهي ولا نلقي لها بالا.









ظاهرة أطفال الشوارع واحدة من أهم الظواهر الاجتماعية في كل بلدان العالم الثالث ولهذه الظاهرة العديد من المشكلات والأسباب الاجتماعية والاقتصادية والأسرية والسياسية والتي تجبر الطفل أن يتعايش معها .









وهناك كثير من العوامل التي تؤدي الي تواجد أطفال الشوارع منها غياب دور الأب في الأسرة سواء بالوفاة أو بالسجن أو بالانفصال عن الأم أو بالزواج من أخري أو حتي الغياب المعنوي بالمرض أو إدمان المخدرات وأحيانا يكون العنف الأسري الذي يتعرض له الطفل سواء كان عنفا نفسيا أو جسديا هو السبب في لجوء الطفل للشارع .









وهذه القسوة غالبا تكون من الأب خصوصا اذا كان -صاحب كيف – كما يقولون أو من زوج الأم أو زوجة الأب

والكارثة أنه في بعض الحالات حتى الأم تقسو على أطفالها وتضربهم ضربا مبرحا وللأسف تتحول العلاقات الأسرية من كثرة العنف إلى علاقات نفعية لا تتخللها المشاعر والاحترام والهيبة والحب.









وحتى العقاب غير المبرر أو غير المقنع للطفل نفسه يجعله يعيش في رعب قد يدفعه للهروب للشارع.









وأيضا عندما يتعرض الطفل لسوء المعاملة والضرب من صاحب الورشة التي يعمل بها فهو يحصل على جنيهات

قليلة من العمل المضني الذي يعمل به لساعات طويلة مرهقة.









أما ما هو أكثر مرارة هو حصول أسرته على هذا الدخل في الغالب فيذهب الطفل للشارع وقد يحصل علي جنيهات خاصة به أكثر من تلك التي يحصل عليها من عمله في الورشة.









أما السبب الأهم من وجهة نظري هو التسرب من التعليم فهو يزيد من فرص تواجد الطفل بالشارع وهو مرتبط

بطريقة أو بأخرى بظروف الأسرة .









وهذا ما أريد أن أتحدث عنه أن النظام التعليمي وعدم قدرة المدرسة على إشباع احتياجات الأطفال ورغباتهم شيئا هاما حيث يرتبط التسرب من العليم بغفلة أدارة المدارس عن متابعة التلاميذ ومتابعة غيابهم أو خروجهم من المدرسة.









وما أريد أن أقوله أن علينا مراعاة حاجات الأطفال والتعرف عليهم وعلى مشاكلهم واحتياجاتهم وهم في السنوات الأولى في الدراسة وأقترح أن يكون لكل طفل ملف أسري يوضع به كل تفاصيل حياته واحتياجاته ومواهبه وظروفه الأسرية ورغباته وتفاصيل عائلته وحتى حالته الصحية والمادية ينتقل معه هذا الملف من سنة لأخرى ويكون هناك نسخة من هذا الملف في وزارة الشئون الاجتماعية لعلاج أي قصور أسرى لبحثه ومعالجته أعتقد أن مثل هذه

الأمور قد تقلل من نسبة تسرب الأطفال من المدرسة.









وحتى في حالة تسرب الطفل من التعليم وعمله في إحدى الورش "مع علمي بتجريم القانون لذلك ولكنني

أتحدث عن الواقع العملي "يكون هناك نسخة من هذا الملف بوزارة القوى العاملة إذا كانت مازالت تقوم بمثل هذه المهام لمراعاة ظروف هذا الطفل .









أعتقد أن هذا قد يساعد في حل مشكلة أطفال الشوارع حتي لانراهم وهم يرتعشون ويعانون في أيام البرد

القارسة ونمر عليهم ولا نلقي لهم بالا .







