أسامة عباس: اعتزلت التمثيل نهائياً.. ولو في دور قوي هرجع مرة تانية

قال الفنان أسامة عباس، أنه يتمتع بصحة جيدة في وقتنا الحالي، ويستمع بوقته للغاية خاصةً بعد توقفه عن التمثيل فضلاً عن أنه يقضي وقته بين القراءة لأن لديه مكتبة كبيرة فهي هوايته المفضلة ويجلس مع أحفاده.

وتابع أسامة عباس، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2،: "مبسوط بوقتي خاصة بعد ما بطلت اشارك في أي أعمال فنية أو بمعني أصح لما بعدت عن التمثيل، اللي بيتعرض عليا ميستهلش أعمله لأنه دون المستوى، ولو عملته أي شخص مقتنع بقدراتي الفنية هيقولي إزاي يا اسامة تعمل ده".

وأوضح أسامة عباس، أنه في حالة لو هناك عمل قوي ودور مناسب للغاية بكل تأكيد سيوافق عليه بل سيجري خلفه لكن ما يعرض عليه لا يثير شهيته للفن مرة أخرى.

وأشار أسامة عباس، إلى أنه دخل الفن عن طريق الصدفة وخلال المرحلة الجامعية كان يقدم اسكيتشات كوميدية مع مجموعة من زملاؤه وبعدها تخرج من الجامعة وعمل في مهنة آخرى ثم تزوج وأهتم بحياته بعيداً عن التمثيل.