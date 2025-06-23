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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأهلي أم إنتر ميامي.. من يتأهل حال التساوي في النقاط والأهداف؟

الأهلي وانتر ميامي
الأهلي وانتر ميامي
أحمد أيمن

تتجه أنظار الجماهير المصرية، خاصة عشاق وجماهير المارد الأحمر فجر غد إلى مباراة الأهلي وبورتو في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يسعى الفريق المصري للتأهل إلى دور الـ16 بعد تأزم موقفه بالمجموعة.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025 إلى جانب فرق إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وقد خاض الأهلي جولتين حتى الآن، واستطاع حصد نقطة واحدة فقط، مما يجعله في موقف صعب للتأهل من دور المجموعات.

موعد مباراة الأهلي وبورتو

مباراة الأهلي وبورتو فى كأس العالم للأندية تُقام فى الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

فرص تأهل الأهلي لدور الـ16

يجب أن يفوز الأهلي أولًا على بورتو في المباراة المقبلة التي ستجمع بين الفريقين، فجر الثلاثاء، بفارق أهداف لا يقل عن ثلاثة أهداف، مع انتظار خسارة إنتر ميامي.

وإذا كان فارق الأهداف بفوز الأهلي بهدف نظيف فقط، وفوز بالميراس بهدف نظيف فقط، سيتأهل إنتر ميامي لاحتلال المركز الثاني.

قواعد التأهل وحساب النقاط

ووفقاً لقواعد البطولة، يتم تحديد ترتيب الفرق في كل مجموعة بناءً على النقاط التي تم جمعها من مباريات المجموعة، وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر في النقاط، هناك عدة معايير يتم اتباعها لتحديد المتأهلين، وهي كالتالي:

المواجهات المباشرة: تُعتبر نتائج المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية في النقاط هي المعيار الأول.

فارق الأهداف: إذا استمرت الفرق متساوية بعد الاعتماد على المواجهات المباشرة، يتم الانتقال إلى فارق الأهداف.

عدد الأهداف المسجلة: إذا استمر التساوي، يتم النظر في عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في البطولة.

إذا ظلت الفرق متساوية بعد تطبيق المعايير السابقة، تُعاد تلك المعايير فقط على المباريات بين الفرق المتساوية لتحديد ترتيبها النهائي. وفي حال استمرار التساوي بعد هذه الإجراءات، يتم الانتقال إلى نظام نقاط اللعب النظيف.

نظام نقاط اللعب النظيف

يعتبر نظام نقاط اللعب النظيف من الوسائل المستخدمة لتحديد الفريق المتأهل في حال تساوي الفرق في النقاط. 

يتم خصم نقطة واحدة لكل بطاقة صفراء، و3 نقاط لكل بطاقة حمراء غير مباشرة (البطاقة الصفراء الثانية)، و4 نقاط للبطاقة الحمراء المباشرة، إذا استمرت الحالة المعلقة، يتم اللجوء إلى سحب القرعة لتحديد الفريق المتأهل.

كان قد خسر الأهلي في الجولة الثانية أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، بعد أن استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح. وبهذا يحتل الفريق المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الذي يحتل المركز الثالث. 

بينما يتصدر بالميراس المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي.

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