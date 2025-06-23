بن رمضان قبل مواجهة الأهلي وبورتو: نعرف صعوبة المهمة وهدفنا التأهل

أكد محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة بورتو البرتغالي، التي ستقام في الرابعة فجر الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للنادي الأهلي، الذي يسعى لتصحيح مساره بعد بداية متعثرة، حيث تعادل سلبيًا في الجولة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي، قبل أن يتلقى خسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين، ليظل في المركز الأخير بالمجموعة بنقطة واحدة فقط.

وفي تصريحاته عبر شبكة "دازن"، شدد بن رمضان على صعوبة المواجهة المقبلة، قائلاً: "بورتو يملك عناصر مميزة ويُعد من الفرق القوية في البطولة، كذلك نحن لدينا من الإمكانيات ما يؤهلنا للانتصار، اللقاء سيكون معقدًا وسيفصل بيننا التفاصيل الدقيقة، لكننا مستعدون وسنقدم كل ما لدينا لحسم اللقاء لصالحنا".

وحول تأثير نتائج المباريات الأخرى في المجموعة على حسابات التأهل، أوضح نجم وسط الأهلي: "هدفنا هو الفوز بغض النظر عن نتائج المنافسين.

وأكمل: " تركيزنا منصب بالكامل على تحقيق الانتصار في مباراتنا أمام بورتو، وإذا قمنا بواجبنا داخل الملعب، فإن فرصتنا في العبور للدور التالي ستظل قائمة".

يُذكر أن المواجهة أمام بورتو تمثل الفرصة الأخيرة للأهلي للحفاظ على آماله في التأهل إلى دور الـ16 في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقاً، وتُلعب وفق نظام الإقصاء المباشر بعد انتهاء دور المجموعات.