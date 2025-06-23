رودريجو يشعل كواليس ريال مدريد.. اهتمام إنجليزي وموقف معقد ينتظر الحسم

تعيش إدارة ريال مدريد حالة من الترقب في ظل تعقّد ملف مستقبل المهاجم البرازيلي رودريجو جوس، الذي أصبح مؤخرًا خارج حسابات المدرب تشابي ألونسو، وهو ما زاد من التكهنات حول اقتراب رحيله هذا الصيف.

وخلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام باتشوكا في كأس العالم للأندية، واصل رودريجو الغياب عن التشكيل الأساسي، بعد أيام فقط من تراجع مشاركته في لقاء الهلال السعودي، لتكون ثاني مباراة متتالية يبتعد فيها اللاعب عن الصورة.

ورغم أن التراجع المفاجئ لدور رودريجو يبدو حديث الساعة داخل النادي الملكي، إلا أن الحديث عن احتمالية خروجه بدأ منذ نهاية الموسم الماضي، في ظل متابعة حثيثة من عدة أندية إنجليزية كبرى، أبرزها آرسنال، مانشستر سيتي، تشيلسي، وتوتنهام، التي ترى في الدولي البرازيلي صفقة واعدة على المستويين الفني والتسويقي.

ووفق ما نقلته إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، يظل الدوري الإنجليزي الوجهة الأكثر ترجيحًا حالياً للنجم البرازيلي، في ظل الاهتمام المتزايد بأدائه وقيمته السوقية المتنامية، حيث يُنظر إليه كأحد الأسماء القادرة على إحداث إضافة فنية فورية لأي نادٍ من أندية القمة بالبريميرليج.

ورغم ذلك، تبقى الصفقة رهينة مطالب ريال مدريد المالية، إذ لا يُفكر النادي في التفريط بجناحه البرازيلي بأقل من 90 مليون يورو، مع نية استغلال العائد المالي في تدعيم خط الوسط تلبية لاحتياجات ألونسو مع بداية مشروعه الجديد في الفريق.

ويعد آرسنال الأكثر جدية حتى الآن في السعي نحو ضم رودريجو، حيث ترى إدارة المدفعجية أن اللاعب البرازيلي قد يمنح دفعة قوية لمشروع المدرب ميكيل أرتيتا، في حين يتابع مانشستر سيتي الموقف عن قرب، وسط قناعة لدى بيب جوارديولا بإمكانات اللاعب.

في المقابل، تواصل إدارة ريال مدريد دراسة كافة السيناريوهات المطروحة بعناية، وسط قناعة بأن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة لرسم مستقبل اللاعب، مع احتمال حدوث تغييرات في بعض مراكز الفريق ضمن خطة التجديد التي يسعى إليها المدرب الجديد.