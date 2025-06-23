المدير الفني لـ الأهلي: نريد مواجهة أفضل أمام بورتو

يستعد الأهلي لخوض مواجهته الأخيرة في دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي فجر الثلاثاء، في لقاء لا بديل فيه عن الفوز ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وقال ريبيرو المدير الفني للأهلي في تصريحات عبر شبكة DAZN: “لم نكن نتوقع هذا السيناريو بأن يصبح الأمر ليس بإيدينا فقط، وإنما سننظر إلى للمباراة الأخرى”.

وأضاف: “لم يكن هذا هو السيناريو الذي نريده، لأن الآن الأمر ليس في أيدينا فقط، نحن أيضًا ننظر للمباراة الآخرى في المجموعة”.

وتابع: “سنركز على مباراة بورتو وعلينا أن نقاتل من أجل تحقيق الفوز فرص تأهلنا مازالت قائمة”.

واستكمل: “أتمنى أن نكون في حالة جيدة وأيضًا فريق بورتو من أجل أن تكون مباراة قوية، ونختبر أنفسنا فريق بورتو يمتلك رائعين ومدرب جيد جدًا”.

وأضاف: “نريد مواجهة أفضل نسخة من بورتو، وهم أيضًا يريدون اللعب أمام الأهلي بأفضل صورة ممكنة. لهذا نحن هنا في كأس العالم للأندية، وعلى الجميع تقديم أقصى مستوى من الأداء”.

واختتم: “فرص الفوز تكون دائمًا متساوية في جميع المباريات، بنسبة 50% لكل فريق، حتى لو لعبنا أمام باريس غدًا المهم أن نزيد من فرصنا بالتركيز والعمل الجاد، وأن نقترب أكثر من تحقيق النتيجة التي نريدها، وهذا ما سنقاتل لتحقيقه”.