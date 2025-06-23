النصر السعودي يحسم ملف تجديد عقد كريستيانو رونالدو حتى صيف 2026

نجح نادي النصر السعودي في التوصل إلى اتفاق نهائي مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتمديد عقده لمدة عام إضافي حتى نهاية موسم 2025-2026، وفقاً لما ذكرته تقارير صحفية سعودية.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات بين الطرفين شهدت مرونة كبيرة، وتم الاتفاق على كافة البنود الأساسية للعقد الجديد، على أن تستكمل الإجراءات الرسمية لتوقيع العقد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الاتفاق، سيُعاد تقييم مستقبل النجم البرتغالي عقب نهاية بطولة كأس العالم 2026، لتحديد مدى استمراره في الملاعب أو اتخاذ قرار الاعتزال بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.

أرقام قياسية لـ كريستيانو رونالدو مع النصر

ومنذ انضمامه إلى النصر في صفقة انتقال حر مع بداية عام 2023، واصل كريستيانو رونالدو تقديم مستويات فردية مميزة، حيث أحرز 93 هدفًا حتى الآن بقميص الفريق، وتُوِّج هدافًا للدوري السعودي في موسمين متتاليين.

ورغم عدم تحقيق الألقاب الجماعية الكبرى مع النصر حتى الآن، إلا أن رونالدو ظل الرقم الأبرز في الفريق على المستوى الفني والجماهيري.

وخلال الموسم الماضي (2024-2025)، شارك قائد المنتخب البرتغالي في 41 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 35 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة، مؤكدًا استمراره كأحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة الفريق.

وبعيداً عن المستطيل الأخضر، ظهر كريستيانو رونالدو في مشهد سياسي رمزي لافت، حيث قدّم قميصه الشهير الذي يحمل الرقم 7 هدية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونشر رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عبر منصة "إكس"، صوراً توثق اللحظة، حيث ظهر ترامب وهو يتسلّم القميص الذي حمل توقيع النجم البرتغالي ورسالة خاصة كتب فيها:

"من كريستيانو رونالدو إلى الرئيس ترامب، اللعب من أجل السلام."

وتُفسر هذه اللفتة على أنها رسالة رمزية من رونالدو للتأكيد على دعوته للسلام وسط تصاعد التوترات الدولية مؤخراً، لاسيما في ظل النزاع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، مما أضفى على المبادرة بُعدًا إنسانيًا أبعد من حدود الرياضة.