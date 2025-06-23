قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صافرات الإنذار تدوي في 3 دول عربية خلال الرد الإيراني على أمريكا
الحكومة تعلن الاستعداد لـ كل السيناريوهات المحتملة للحرب الإيرانية الإسرائيلية
طهران ترد على واشنطن.. 10 صواريخ إيرانية تنطلق تجاه القواعد الامريكية بقطر
بث مباشر | أحمد موسى يكشف تطورات ضرب القواعد الأمريكية بالشرق الأوسط
المدير الفني لـ الأهلي: نريد مواجهة أفضل أمام بورتو
تهديدات إيرانية.. صفارات الإنذار تدوي في البحرين
مانويل جوزيه يكشف المستور: كنت ههرب من الأهلي في أول يوم
طقس الثلاثاء| الأرصاد تحذر من الحرارة والشبورة
رصد إشارات حرارية صادرة من منشأة "فوردو" النووية.. ما القصة؟
تخفي مرضا خسيسا | حسام موافي: لا تتجاهل حرقة البول.. فيديو
خبير علاقات دولية: استخدام إيران لورقة مضيق هرمز قرار انتحارى.. فيديو
رويترز: إعلان حالة التأهب القصوى بقاعدة عين الأسد الجوية بالعراق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النصر السعودي يحسم ملف تجديد عقد كريستيانو رونالدو حتى صيف 2026

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
حمزة شعيب

نجح نادي النصر السعودي في التوصل إلى اتفاق نهائي مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتمديد عقده لمدة عام إضافي حتى نهاية موسم 2025-2026، وفقاً لما ذكرته تقارير صحفية سعودية.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات بين الطرفين شهدت مرونة كبيرة، وتم الاتفاق على كافة البنود الأساسية للعقد الجديد، على أن تستكمل الإجراءات الرسمية لتوقيع العقد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الاتفاق، سيُعاد تقييم مستقبل النجم البرتغالي عقب نهاية بطولة كأس العالم 2026، لتحديد مدى استمراره في الملاعب أو اتخاذ قرار الاعتزال بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.

أرقام قياسية لـ كريستيانو رونالدو مع النصر

ومنذ انضمامه إلى النصر في صفقة انتقال حر مع بداية عام 2023، واصل كريستيانو رونالدو تقديم مستويات فردية مميزة، حيث أحرز 93 هدفًا حتى الآن بقميص الفريق، وتُوِّج هدافًا للدوري السعودي في موسمين متتاليين. 

ورغم عدم تحقيق الألقاب الجماعية الكبرى مع النصر حتى الآن، إلا أن رونالدو ظل الرقم الأبرز في الفريق على المستوى الفني والجماهيري.

وخلال الموسم الماضي (2024-2025)، شارك قائد المنتخب البرتغالي في 41 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 35 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة، مؤكدًا استمراره كأحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة الفريق.

وبعيداً عن المستطيل الأخضر، ظهر كريستيانو رونالدو في مشهد سياسي رمزي لافت، حيث قدّم قميصه الشهير الذي يحمل الرقم 7 هدية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

 ونشر رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عبر منصة "إكس"، صوراً توثق اللحظة، حيث ظهر ترامب وهو يتسلّم القميص الذي حمل توقيع النجم البرتغالي ورسالة خاصة كتب فيها:
"من كريستيانو رونالدو إلى الرئيس ترامب، اللعب من أجل السلام."

وتُفسر هذه اللفتة على أنها رسالة رمزية من رونالدو للتأكيد على دعوته للسلام وسط تصاعد التوترات الدولية مؤخراً، لاسيما في ظل النزاع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، مما أضفى على المبادرة بُعدًا إنسانيًا أبعد من حدود الرياضة.

النصر الدوري السعودي كريستيانو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درون

تفاصيل سقوط طائرة "درون" أمام جامعة القاهرة

طفل ياسين بالبحيرة

تأجيل استئناف المتهم في قضية تلميذ دمنهور على حكم المؤبد لجلسة 21 يوليو

حادث التجمع

بسيارتها.. سيدة تطيح بـ أسرة كاملة داخل حديقة بحي النرجس في التجمع| صور

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات .. رابط مباشر ومجاني

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

اجازة

مفاجأة للموظفين بإجازة رأس السنة الهجرية و 30 يونيو

أرشيفية

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فيصل بن خالد بن سعود

أرشيفية

زلزال بقوة تقترب من الـ6 درجات ريختر يضرب أمريكا

ترشيحاتنا

الدكتورة نهلة الصعيدي خلال توقيع البروتوكول

بروتوكول تعاون لافتتاح مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية بسيراليون

صلاة الزوال

هل تعلم شيئا عن صلاة الزوال؟.. اعرف فضلها وعدد ركعاتها

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر لـ أنجلينا أيخهورست: ما سرُّ القوة الشيطانية التي تُجهض أي قوى أخرى؟

بالصور

تخفي مرضا خسيسا | حسام موافي: لا تتجاهل حرقة البول.. فيديو

«مرض خسيس» حسام موافي يحذر من تجاهل علامة خطيرة عند التبول فيديو
«مرض خسيس» حسام موافي يحذر من تجاهل علامة خطيرة عند التبول فيديو
«مرض خسيس» حسام موافي يحذر من تجاهل علامة خطيرة عند التبول فيديو

دليلك لتجنب الطفح الحراري.. كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟

كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟
كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟
كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟

من المطبخ إلى السوق… سر نجاح ألواح الشوكولاتة والكراميل بالفول السوداني

ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني
ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني
ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني

في 30 دقيقة فقط.. طريقة عمل الحريرة المغربية في حلة الضغط

طريقة عمل الحريرة المغربية
طريقة عمل الحريرة المغربية
طريقة عمل الحريرة المغربية

فيديو

محمد رمضان

الجو حلو.. محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانيه

عودة جوري بكر لطليقها

بالصدفة.. تبادل العتاب ينهي خلافات جوري بكر وطليقها رسميا في الساحل

نانسي عجرم

نانسي عجرم تتعرض لموقف صعب في حفلها الأخير بسبب معجب.. ماذا حدث؟

استديو رقص رانيا يوسف

رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بافتتاح ستوديو رقص في دبي .. ونيولوك جريء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد