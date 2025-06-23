مدرب الوداد المغربي يتعرض لحادث مروري بأمريكا

أعلن نادي الوداد المغربي، عن تعرض المدرب أمين بن هاشم المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي لحادث مروري في الولايات المتحدة.

وقال نادي الوداد المغربي في بيان رسمي:

نود إبلاغ جماهيرنا والرأي العام أن حادثا مروريا وقع صباح اليوم، حيث كان المدرب أمين بن هاشم طرفا فيه، بالاضافة إلى يوسف الدباغ والدكتور هفتي والإطار التقني علي.

وتابع: لله الحمد والشكر لم تسجل أي إصابات خطيرة وجميع المعنيين في حالة صحية جيدة ويتلقون العناية اللازمة.

بيان الوداد المغربي

وخسر فريق الوداد المغربي من نظيره يوفنتوس الإيطالي، برباعية مقابل هدف، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت رباعية يوفنتوس عن طريق عبدالمنعم بوطويل (بالخطأ في مرماه) وكنان يلدز (هدفين) ودوشان فلاهوفيتش في الدقائق 6، 16، 69، 90+4.

فيما جاء هدف الوداد عن طريق لورش في الدقيقة 25.