الوداد المغربي يخسر برباعية من يوفنتوس في كأس العالم للأندية

خسر فريق الوداد المغربي من نظيره يوفنتوس الإيطالي، برباعية مقابل هدف، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت رباعية يوفنتوس عن طريق عبدالمنعم بوطويل (بالخطأ في مرماه) وكنان يلدز (هدفين) ودوشان فلاهوفيتش في الدقائق 6، 16، 69، 90+4.

فيما جاء هدف الوداد عن طريق لورش في الدقيقة 25.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو.

خط الدفاع: ألبرتو كوستا، لويد كيلي، أندريا كامبياسو، نيكولو سافونا، بيير كالولو.

خط الوسط: وستون مكيني، كيفرين تورام أوليان.

خط الهجوم: كنان يلدز، فرانشيسكو كونسيساو، كولو مواني.

فيما جاء تشكيل الوداد كالتالي:

حراسة المرمى: بن عبيد.

خط الدفاع: موفي- فيريرا- بوطويل- مايرز- مفيد.

خط الوسط: أمرابط- الزمراوي- مبارك- لورتش.

خط الهجوم: أوبينج.