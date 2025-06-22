شاهد.. جمهور الوداد يشعل المدرجات بعد الهدف الأول في شباك يوفنتوس

شارك الإعلامي أمير هشام لقطات لجمهور الوداد المغربي وهو يشعل المدرجات بعد الهدف الأول في شباك يوفنتوس الإيطالي ببطولة كأس العالم للأندية.

وتوقفت مباراة الوداد المغربي ويوفينتوس الإيطالي لعدة دقائق بسبب إشعال الشماريخ الدخانية من قبل جماهير الوداد بعد إحراز فريقهم هدف تقليص الفارق أمام الفريق الإيطالي، وذلك على ملعب "لينكولن فيلد"، بمدينة "فيلادلفيا"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسبب الدخان الكثيف في تغطية ملعب اللقاء وأثر على الرؤية خلال المباراة في الدقيقة 26 من انطلاق اللقاء، وتشير النتيجة لتقدم يوفينتوس بنتيجة 2-1 حتى الآن.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي يوفنتوس والوداد التشكيل الرسمي لمباراتهما التي انطلقت في السابعة من مساء اليوم الأحد، على ملعب "لينكولن فيلد"، بمدينة "فيلادلفيا"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.