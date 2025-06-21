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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول ظهور لـ عمر السومة في تدريبات الوداد قبل مباراة يوفنتوس ..شاهد

عمر السومة
عمر السومة
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد حسن، متابعيه، لقطات من ظهور المحترف السوري عمر السومة في تدريبات الوداد المغربي بالولايات المتحدة، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"عمر السومة يظهر في تدريبات الوداد المغربي قبل مباراة يوفنتوس الإيطالي".

كان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قد فاز بثنائية نظيفة، على نظيره الوداد المغربي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت ثنائية مانشستر سيتي عن طريق فيل فودين وجيريمي دوكو في الدقيقتين 2، 41.

وشهدت الدقيقة 87، حصول ريكو لويس، لاعب مانشستر سيتي على بطاقة حمراء.

وخاض مانشستر سيتي، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

خط الدفاع: ريكو لويس - فيتور ريس - ناثان آكي - أوريلي.

خط الوسط: تيجاني ريندرز - فيل فودين - ريان شرقي.

خط الهجوم: سافينيو - جيريمي دوكو - عمر مرموش.

فيما جاء تشكيل الوداد كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي بنعبيد.

خط الدفاع: جيليهريم فيريرا، ميجيرز، عبد المنعم بوطويل، فهد موفي، محمد مفيد.

خط الوسط: نور الدين أمرابط، المهدي مبارك، أسامة زمراوي، لورش.

خط الهجوم: كاسيوس مايولا

عمرو السومه الوداد المغربي احمد حسن

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