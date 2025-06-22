تشكيل مباراة الوداد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية

أعلن الجهازان الفنيان لناديي الوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو.

خط الدفاع: ألبرتو كوستا، لويد كيلي، أندريا كامبياسو، نيكولو سافونا، بيير كالولو.

خط الوسط: وستون مكيني، كيفرين تورام أوليان.

خط الهجوم: كنان يلدز، فرانشيسكو كونسيساو، كولو مواني.

فيما جاء تشكيل الوداد كالتالي:

حراسة المرمى: بن عبيد.

خط الدفاع: موفي- فيريرا- بوطويل- مايرز- مفيد.

خط الوسط: أمرابط- الزمراوي- مبارك- لورتش.

خط الهجوم: أوبينج.