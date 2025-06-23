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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفاجآة من الحكومة .. 5 زيادات رسمية من أول يوليو

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
رشا عوني

يترقب الموظفون وأصحاب المعاشات قرارات تطبيق الزيادات رسمياً بدءاً من شهر يوليو المقبل، حيث يشهد يوليو تطبيق العديد من قرارات الحزمة الإجتماعية الجديدة التي وضعتها الحكومة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وكان من أهم بنودها زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور . 

زيادات رسمية في يوليو

وفي إطار خطة الحكومة لتحسين دخول العاملين، أعلنت وزارة المالية أنه سيتم تطبيق زيادات رسمية في الأجور اعتبارا من يوليو 2025، مع بدء العام المالي الجديد 2025/2026، وتشمل:

-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريا.

-علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
-علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.
-زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية من 600 إلى 1,000 جنيه.
-زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه شهريا.

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وزير المالية

الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه شهريًا

في مفاجأة إيجابية، كشفت وزارة المالية أن الحد الأدنى للأجور في مصر سيرتفع ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك في إطار التزام الدولة بدعم الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل.

صرف حافز إضافي شهري بقيمة تصل إلى 700 جنيه

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف حافز شهري إضافي لجميع العاملين في الدولة بقيمة مقطوعة تتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه، ويأتي ذلك بجانب العلاوة الدورية والزيادة الأساسية.

جدول مرتبات الموظفين بعد الزيادة 2025 

-الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه

-الدرجة الخامسة: 7500 جنيه

-الدرجة الرابعة: 7800 جنيه

-الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه

-الدرجة الثانية: 8900 جنيه

-الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه

-درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه

-الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه

-الدرجة الممتازة: 15100 جنيه

قيمة زيادة المعاشات بداية من الشهر القادم.. التفاصيلة كاملة
زيادة مرتبات الموظفين

زياد المرتبات 2025


وقال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن تطبيق الزيادات سيبدأ فعليًا من يوليو 2025، وإن الحوافز الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأشار إلى أن الزيادات في المرتبات لن تقتصر على الحافز الإضافي، بل ستتضمن زيادات إجمالية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.

زيادة المعاشات ١٥٪؜ 

أعلن رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي في شهر فبراير الماضي عن زيادات مرتقبة في المعاشات خلال عام ٢٠٢٥ وذلك بنسبة ١٥ ٪؜. 

ومن وقت الإعلان ينتظر أصحاب المعاشات شهريا زيادة المعاشات التي وعدتها بهم الحكومة لكن موعد تطبيق زيادة المعاشات رسميا سيتم في شهر يوليو المقبل مع السنة المالية الجديدة . 

صرف معاشات شهر يوليو الأسبوع المقبل

يأتي موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 في الأسبوع الأول من الشهر الجديد، وتحديدًا يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو، وتشمل المعاشات المقررة زيادة بنسبة 15%، وتأتي زيادة المعاشات 2025 ضمن حزمة حماية اجتماعية أطلقتها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية وتحسين دخل أصحاب المعاشات. 

زيادة المرتبات زيادة المرتبات والمعاشات زيادة رواتب الموظفين رفع الحد الادنى للاجور موعد صرف معاشات يوليو

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