التلفزيون الإيراني: 295 مصابا و9 وفيات بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم السبت أن فيروسي كورونا تفشي فى محافظة إيران وتمكن من إصابة 295 شخص وقتل 9 آخرين خلال الـ24 الماضية.





وأعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم السبت، أن فريد الدين، نجل صهر المرشد الإيراني علي خامنئي، غلام علي حداد عادل، أصيب بفيروس كورونا.





وقال فريد الدين في حسابه عبر "تويتر": "أصبت بفيروس كورونا، وذلك بعدما قمت بمراجعة مدرستي بمدينة قم“ وسط إيران معقل تفشي كورونا، مضيفا أنه ”سوف يسعى إلى سرد وتوضيح بقائه في الحجر الصحي".





ويعد غلام علي حداد عادل، أحد أهم الشخصيات السياسية المتشددة التي أسهمت في دخول المتشددين قائمة مشتركة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 فبراير الجاري.





وفي السياق، قالت مواقع إخبارية محلية، إن ممثل محافظة قم في مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمد مير محمدي، أصيب بفيروس كورونا، ودخل في حالة غيبوبة نتيجة الإصابة.





وشغل مير محمدي مناصب مختلفة بعد الثورة الإيرانية العام 1979، حيث تولى عضوية في البرلمان الإيراني، وكان وزيرا، ومديرا لمكتب الرئيس الإيراني الأسبق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني.





قرار عاجل من النمسا ضد إيران بسبب كورونا

قررت السلطات النمساوية اليوم السبت وضع حظر على المسافرين القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب تفشي فيروس كورونا فى إيران.





وكشف الفحوصات والاختبارات الطبية بالنمسا عن إيجابية أول حالة لفيروس كورونا المستجد في مدينة (تيرول).





وقالت مصادر في وزارة الصحة النمساوية أن حالتين مشتبه بهما خضعا للفحص الطبي في مدينة (تيرول)، وجاءت الاختبارات للحالة الأولى إيجابية في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الفحوصات مازالت مكثفة بشأن بقية الحالات المشتبه بها".





وأشارت المصادر إلى أن هناك احتمالا كبيرا لحدوث العدوى في مدينة (لومباردي) في إيطاليا، لافتة إلى أنه تم وضع الحالتين في الحجر وتقوم البلاد الآن بإنشاء مركز للاختبارات السريعة حتى تتمكن من البت بسرعة في الحالات المشتبه فيها.





وفي سياق متصل، قررت وزارة الصحة وضع 28 طبيبًا وممرضًا في مستشفى سالزبورج في الحجر الصحي عقب عودتهم من رحلة في شمال إيطاليا، وذلك في إطار جهود التصدي لانتشار فيروس (كورونا) المستجد.





وقالت مصادر بالوزارة "إن 28 شخصًا من طاقم المستشفى عادوا من شمال إيطاليا، وتقرر اتخاذ إجراء احترازي معهم على الرغم من عدم ظهور أعراض مرضية عليهم، مشيرة إلى أن طاقم المستشفى سيستمر في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وسيتم وضع أفراد أسرهم وجميع من تعاملوا معهم أيضًا في الحجر الصحي لنفس الفترة".