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عواقب وخيمة.. كيم جونغ متحدثا عن حالة كوريا الشمالية حال وصول كورونا لها

السبت 29/فبراير/2020 - 01:21 م
زعيم كوريا الشمالية،
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون
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فرح علاء الخولي

عرضت فضائية "euronews"، اليوم، السبت، مقطع فيديو يرصد تحذيرات شديدة اللهجة لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لكبار المسئولين الرئيسيين في الحزب الحاكم من "العواقب الوخيمة" لدخول فيروس كورونا المستجد إلى البلاد.


وحذّر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، المسئولين الرئيسيين في الحزب الحاكم من "العواقب الوخيمة" لدخول فيروس كورونا الجديد إلى البلاد، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السبت.


 وأغلقت هذه الدولة الفقيرة والمعزولة دبلوماسيًا، والتي يُعاني نظامها الصحّي من نقص المعدّات والتقادم، حدودها بشكل صارم تجنّبًا لحدوث أيّ إصابات بالفيروس، إذ تحدّها أكثر دولتين تضرّرًا في العالم جرّاء كورونا هما الصين وكوريا الجنوبيّة.

 

وقال كيم خلال اجتماع لحزب العمال، إنّ مكافحة الفيروس "أمرٌ حاسم للدّفاع عن الشعب" ويتطلّب انضباطًا لا تشوبه شائبة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة. 


وأضاف: "إذا وجَدَ المرض المعدي، الذي يخرج عن نطاق السيطرة، وسيلةً لدخول البلاد، فسيكون لذلك عواقب وخيمة".


وأشارت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية الى إقالة مسئولين في النظام، هما ري مان غون وباك تاي دوك، والى حَلّ خليّة حزبيّة، للاشتباه في وجود فساد كان يُمكن أن يُهدّد التدابير الوقائيّة المتّخذة ضدّ الفيروس.
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