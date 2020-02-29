AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

برعاية القومي للمرأة.. انطلاق البطولة النسائية تحت سفح الأهرامات

السبت 29/فبراير/2020 - 03:33 م
البطولة النسائية
البطولة النسائية
Advertisements
أمل مجدي
تنطلق فعاليات افتتاح البطولة النسائية التى تستهدف تمكين المرأة المصرية من خلال التعلم التجريبى حتى تصبح عامل تغيير فعال لأسرتها وللمجتمع ، وذلك تحت سفح الأهرامات وبرعاية المجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع ExxonMobil  ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women.

ويشهد الافتتاح الذى يعقد يوم السادس من مارس 2020  ، حضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ،  وعددًا من الوزراء منهم الوزيرة نيفين قباج وزيره التضامن الاجتماعي ، والوزيرة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والمديرين التنفيذيين للشركات المشاركة والرعاة للبطولة ، و يتضمن الافتتاح تنظيم مسيرة بمنطقة الأهرامات لجميع الشخصيات الداعمة لقضية المرأة .


جدير بالذكر أن البطولة النسائية تقام على مدار يوم واحدًا خلال شهر سبتمبر القادم وتتضمن عددًا من الألعاب والأنشطة التى تتنافس فيها مجموعة من الفرق النسائية الممثلة لعدد من الشركات والهيئات المشاركة بالبطولة ، فضلا عن تنظيم مجموعة ورش عمل حول تمكين المرأة ، والمساواة بينها وبين الرجل  ، وسوف ينتهى اليوم برسم لوحه فنية تبرز أهمية المساواة بين الرجل والمرأة تشارك فيها الفرق النسائية بالتعاون مع عددًا من الرجال المؤثرين من هذه الشركات والهيئات لدعم فكرة المساواة.


وسوف تقوم الشركات المشاركة بتوفير تذاكر مجانية لفرقهن النسائية لحضور المنتدى الاقتصادي العالمى للمرأة والمزمع عقده مارس القادم بهدف تمكينهن من التعرف على أفضل تجارب تمكين المرأة على مستوى العالم ، وسوف يخصص نصف العائد من هذه البطولة من أجل تنمية المرأة والقطاع التعليمى في منطقة حى الأسمرات على مدار أربعة أشهر خلال الفترة من نوفمبر وحتى فبراير 2021 .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. انطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر الأهرام للطاقة بمشاركة عربية وعالمية

الرياضة النسائية المصرية 2019: إنجازات عربية وأفريقية وعالمية

بحضور إيفانكا ترامب.. رانيا المشاط تمثل مصر فى منتدى المرأة العالمي بدبي

من قلب دبي.. ماي تشارك منتدى المرأة العالمي.. ورئيس وزراء بريطانيا السابقة تشدد على ضرورة تحفيز الأجيال الجديدة من الشابات على تولي مواقع قيادية

رانيا المشاط تشارك في مبادرة تمكين رائدات الأعمال بدبي

وزيرة التعاون الدولي تشارك فى إطلاق مبادرة تمكين رائدات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وتؤكد: 23 مليون سيدة يقمن بإعالة نحو 14% من الأسر المصرية

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

بملابس كاجوال.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الخارجية تعرب عن استيائها حول الاجتماعات الأخيرة لسد النهضة.. فيديو

قبل موقعة الأهلي.. غيابات بالجملة في صفوف صن داونز

رضا عبدالعال: كارتيرون مالوش بصمة مع الزمالك.. وساسي بيشحت كرة

تفاصيل ساعات الحسم بـ الأهلي قبل موقعة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

نافيا شائعات وفاته..اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بخير وفي منزله

وفاة لاعب مصري في حريق هائل بمقر إقامة فريق مريخ الفاشر السوداني.. تفاصيل

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

الصحة العالمية: حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا في مصر

السودان يعلن ملاحظاته بشأن الاتفاقية الشاملة لـ سد النهضة

مفيش كورونا.. تفاصيل الوعكة الصحية لـ الزعيم عادل إمام

بعد شائعات وفاته ..الرئاسة الفلسطينية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ أبو مازن

اللي هيبصلها هضربه بالنار.. قرار عاجل من النيابة في واقعة احتضان طالب لزميلته أمام مدرسة في الشرقية

بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ناهد السباعى تستعرض أناقتها فى أسوان

أسعار تويوتا toyota من الوكيل بتحديث اليوم..صور

زوجة تامر حسنى ورانيا يوسف الأبرز.. أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير فى فبراير