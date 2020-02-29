برعاية القومي للمرأة.. انطلاق البطولة النسائية تحت سفح الأهرامات

تنطلق فعاليات افتتاح البطولة النسائية التى تستهدف تمكين المرأة

المصرية من خلال التعلم التجريبى حتى تصبح عامل تغيير فعال لأسرتها وللمجتمع ، وذلك تحت سفح الأهرامات وبرعاية المجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع

ExxonMobil

، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

UN Women.





ويشهد الافتتاح الذى يعقد يوم السادس من مارس 2020 ، حضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ، وعددًا من الوزراء منهم الوزيرة نيفين قباج وزيره التضامن الاجتماعي ، والوزيرة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والمديرين التنفيذيين للشركات المشاركة والرعاة للبطولة ، و يتضمن الافتتاح تنظيم مسيرة بمنطقة الأهرامات لجميع الشخصيات الداعمة لقضية المرأة .

جدير بالذكر أن البطولة النسائية تقام على مدار يوم واحدًا خلال شهر سبتمبر القادم وتتضمن عددًا من الألعاب والأنشطة التى تتنافس فيها مجموعة من الفرق النسائية الممثلة لعدد من الشركات والهيئات المشاركة بالبطولة ، فضلا عن تنظيم مجموعة ورش عمل حول تمكين المرأة ، والمساواة بينها وبين الرجل ، وسوف ينتهى اليوم برسم لوحه فنية تبرز أهمية المساواة بين الرجل والمرأة تشارك فيها الفرق النسائية بالتعاون مع عددًا من الرجال المؤثرين من هذه الشركات والهيئات لدعم فكرة المساواة.

وسوف تقوم الشركات المشاركة بتوفير تذاكر مجانية لفرقهن النسائية لحضور المنتدى الاقتصادي العالمى للمرأة والمزمع عقده مارس القادم بهدف تمكينهن من التعرف على أفضل تجارب تمكين المرأة على مستوى العالم ، وسوف يخصص نصف العائد من هذه البطولة من أجل تنمية المرأة والقطاع التعليمى في منطقة حى الأسمرات على مدار أربعة أشهر خلال الفترة من نوفمبر وحتى فبراير 2021 .