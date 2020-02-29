للإبلاغ عن وقائع الفساد.. اِعرف طرق التواصل مع هيئة الرقابة الإدارية

ناشدت هيئة الرقابة الإدارية، التجار الشرفاء وموزعي الأغذية الالتزام بالقوانين والقرارات والقواعد التي تكفُل الحفاظ على سلامة وصحة المواطن، وتجنبا للمساءلة القانونية للمخالفين.





كما أهابت الهيئة بالمسئولين عن أداء الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة المعنيين منهم بمراقبة الأسواق، بعدم التراخي والالتزام بتطبيق القوانين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.









بينما ناشدت الهيئة المواطنين الشرفاء بالإبلاغ الفوري عن اية وقائع فساد تبينت لهم حتى يمكن التصدي لها، والتعاون مع كل الاجهزة المعنية بالرقابة على الاسواق لضبط المخالفين، حيث ان المواطن هو الشريك الأساسي في مكافحة الفساد والتصدي له.





ويمكن التواصل مع الهيئة من خلال ارقام التليفونات الخاصة بأسلوب تقديم الشكاوى: رقم (0020222902728) أو الرقم المختصر ( 16100 ) والفاكس رقم (0020222915403) أو من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية، وملء نموذج الشكوى والبيانات الشخصية.