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برلمان

برلماني يشيد بنجاح الجيش الوطني الليبي في مواجهة مرتزقة وإرهابيي النظام التركي

السبت 29/فبراير/2020 - 08:00 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان
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فريدة محمد
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن تصريحات اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى اللليبى التى قال فيها إن الجيش الليبى رصد 31 خرقًا حتى الآن لوقف إطلاق النار من جانب قوات الوفاق وأن قوات الوفاق تخرق الهدنة وتستهدف الأحياء الآمنة بالأسلحة الثقيلة هى دليل قاطع على استمرار النظام التركى الإرهابى، ممثلا فى سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان فى أعماله الإرهابية والإجرامية داخل الأراضى الليبية.

وأشاد "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم بالدور المهم والكبير الذى يقوم به الجيش الوطنى الليبى فى مواجهة المرتزقة والإرهابيين الموالين للنظام التركى الإرهابي، مطالبًا من جميع القوى السياسية الليبية والشعب الليبى الشقيق فى الالتفاف حول الجيش الوطنى الليبى لمواجهة المليشيات المسلحة الارهابية ومرتزقة وإرهابيى أردوغان.

كما طالب النائب أحمد فؤاد اباظة من المجتمع الدولى الاطلاع بدوره لوقف أطماع رجب طيب أردوغان واعماله الارهابية داخل ليبيا،  مشيدا بقدرة ونجاح منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي فى إسقاط طائرة تركية مسيرة في محيط منطقة سوق الخميس جنوب العاصمة طرابلس، وفق ما أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية – بحسب ما ذكر موقع العربية وهى ثاني طائرة مسيرة تركية من طراز "بيرقدار" تسقطها دفاعات الجيش خلال 24 ساعة بعد النجاح فى إسقاط طائرة محملة بالصواريخ عندما كانت تحاول الإغارة على موقع الجيش بالقرب من مطار طرابلس جنوب العاصمة طرابلس.
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