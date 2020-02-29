برلماني: اضطراب أسعار الذهب بسبب انتشار فيروس كورونا وتراجع الاقتصاد العالمي

قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن اضطراب أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض جاء نتيجة وجود اضطراب فى الأسواق العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا، ما كان له انعكاس قوى على الاقتصاد العالمي.
وأضاف بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن كل البورصات على مستوى العالم تحقق خسائر كبيرة فى الاسم تقدر برتيليونات الدولارات فى ظل انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن النفط البترولى انخفض من 70 دولاراً إلى أقل من 50 دولاراً.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن كل الأسواق العالمية فى حالة اضطراب شديد، خاصة أنه مع مرور الوقت أصبح فيروس كورونا ينتقل من دولة لاخرى، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا كان له تأثير على الاقتصاد العالمى، فى ظل عدم السيطرة على فيروس كورونا.
وتابع: إذا استمر التراجع فى الاقتصاد العالمى بسبب فيروس كورونا وعدم السيطرة عليه فإن ذلك سيؤدى إلى وجود تذبذب فى أسعار الذهب ، مشيرا إلى أن الجميع يرى ان الذهب أصبح ملاذا امن لذلك يلجأون إليه.
وواصلت أسعار الذهب تذبذبها، فبعد أن انخفضت أسعار الذهب بختام تعاملات أمس، انخفاضًا حادًا، هذا قد ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت ولكن بشكل طفيف، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم بمقدار 3 جنيهات السعر بختام تعاملات الأمس.
وسجّلت أسعار الذهب اليوم من عيار 21 مستوى 690 جنيها للجرام بعد أن كانت أمس 688 جنيها للجرام، أما اسعار الذهب اليوم من عيار 18 سجل فقد سجل 591 جنيها بعد أن كانت أمس 590 جنيها للجرام.
وسجلت اسعار الذهب من عيار 24 مستوى 789 جنيها بعد أن كانت أمس 786 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات، وكذا سجّل عيار 14 مستوى 460 جنيها بعد أن كانت أمس 459 جنيها للجرام.
وسجل الجنيه الذهب 5,520 جنيهًا، بارتفاع 16 جنيها عن سعره أمس، وسجّل أسعار الذهب للأوقية الواحدة مستوى 24,525 جنيها، وسجل اسعار الذهب للكيلو جرام 788,571 جنيه.