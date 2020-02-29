AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: اضطراب أسعار الذهب بسبب انتشار فيروس كورونا وتراجع الاقتصاد العالمي

السبت 29/فبراير/2020 - 08:33 م
الذهب
الذهب
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن اضطراب أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض جاء نتيجة وجود اضطراب فى الأسواق العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا، ما كان له انعكاس قوى على الاقتصاد العالمي.

وأضاف بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن كل البورصات على مستوى العالم تحقق خسائر كبيرة فى الاسم تقدر برتيليونات الدولارات فى ظل انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن النفط البترولى انخفض من 70 دولاراً إلى أقل من 50 دولاراً.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن كل الأسواق العالمية فى حالة اضطراب شديد، خاصة أنه مع مرور الوقت أصبح فيروس كورونا ينتقل من دولة لاخرى، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا كان له تأثير على الاقتصاد العالمى، فى ظل عدم السيطرة على فيروس كورونا.

وتابع: إذا استمر التراجع فى الاقتصاد العالمى بسبب فيروس كورونا وعدم السيطرة عليه فإن ذلك سيؤدى إلى وجود تذبذب فى أسعار الذهب ، مشيرا إلى أن الجميع يرى ان الذهب أصبح ملاذا امن لذلك يلجأون إليه.

وواصلت أسعار الذهب تذبذبها، فبعد أن انخفضت أسعار الذهب بختام تعاملات أمس، انخفاضًا حادًا، هذا قد ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت ولكن بشكل طفيف، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم بمقدار 3 جنيهات السعر بختام تعاملات الأمس.

وسجّلت أسعار الذهب اليوم من  عيار 21 مستوى 690 جنيها للجرام بعد أن كانت أمس 688 جنيها للجرام، أما اسعار الذهب اليوم من عيار 18 سجل  فقد سجل 591 جنيها بعد أن كانت أمس 590 جنيها للجرام.

وسجلت اسعار الذهب من عيار 24 مستوى 789 جنيها بعد أن كانت أمس 786 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات، وكذا سجّل عيار 14  مستوى 460 جنيها بعد أن كانت أمس 459 جنيها للجرام.

وسجل الجنيه الذهب 5,520 جنيهًا، بارتفاع 16 جنيها عن سعره أمس، وسجّل أسعار الذهب للأوقية الواحدة مستوى 24,525 جنيها، وسجل اسعار الذهب للكيلو جرام 788,571 جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعلى مستوى له في شهرين | رحلة صعود الذهب محليا وعالميا الأسبوع الماضي

ارتفع 16 جنيها أول أيام السنة.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020

ارتفاع جديد بـ6 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الأحد بختام التعاملات

يرتفع جنيهًا.. سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير 2020.. عيار 21 يسجل 697 جنيهاً

3 عوامل رئيسية تحكم أسعار الذهب فى مصر تعرف عليها

الدولار السبب .. كيف انخفضت أسعار الذهب 100 جنيه في مصر ؟

ترشيحاتنا

وزير الرياضة وحسن مصطفى بجوار الخطيب في ستاد القاهرة لمؤازرة الأهلي

وصف الجماهير بـ مجانين الكرة.. فايلر يكشف سر خسارة السوبر وحظوظ الأهلي في أفريقيا

ببلوزة كت.. شيري عادل تتخلى عن الشتوي

محمد رمضان يتسبب في أزمة جديدة في أحد شوارع القاهرة.. تفاصيل

أنا صاحب القرار.. فايلر ينفعل خلال المؤتمر الصحفي في سؤال عن عدم مشاركة كهربا

قائمة ريال مدريد لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر

ببلوزة كت.. شيري عادل تتخلى عن الشتوي