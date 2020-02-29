AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

Bad Boys for Life يحقق إيرادات 885 آلاف دولار

السبت 29/فبراير/2020 - 11:07 م
Bad Boys for Life
Bad Boys for Life
Advertisements
أحمد إبراهيم

حقق فيلم Bad Boys for Life إيرادات بلغت 885 آلاف دولار. 


الفيلم بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز ومن إخراج المغربيان عادل العربى وبلال فلاح وهما حاصلان على الجنسية البلجيكية لكنهما من أصول مغربية.


الفيلم تدور أحداثه حول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لورى فى أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألبانى، قتلوه شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة فى حالة قيامهم بـ مهمة محددة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد 3 أيام على طرحه.. Bad Boys for life يحقق إيرادات بقيمة 66 مليون دولار

فيلم Bad Boys for life يتصدر الـ بوكس أوفيس ..فيديو

اخبار الفن .. زوج نانسي عجرم يوجه رسالة نارية للقتيل محمد الموسى .. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد

إيرادات فيلم Bad boys for life تتجاوز الـ 125 مليون دولار حول العالم

فيلم Bad Boys For Life يحقق 217 مليون دولار إيرادات

بإيرادات 17 مليون دولار.. Bad Boys for Life يتصدر البوكس أوفيس.. فيديو

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تحذر من استخدام الكمامات لهذا السبب.. شاهد

كيفية منع انتشار كورونا.. عميد معهد القلب السابق يجيب

في حفل زفاف نهلة مدحت شلبي.. شاهد روبي في وصلة رقص مع تامر حسني.. وظهور حسن شاكوش

سيد عبد الحفيظ يكشف عن موعد التجديد لرباعي الأهلي وأحدث تطورات إصابة رمضان صبحي

الأخلاق أولا.. جماهير الأهلي تحيي ذكرى الطفل الزملكاوي أدهم الكيكى.. شاهد

سقوط مدوٍ.. واتفورد يواصل إحراج ليفربول بالهدف الثالث.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر