قبل ما تدور عربيتك.. روشتة خبير لعبور الطرق بسلام

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أنه يوجد الآن كثافات متوسطة على معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية فى ظل إنتشار خدمات مرورية مكثفة، إضافة إلى التنسيق التام والمستمر ما بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الأحوال والتقلبات الجوية فى الساعات الأولي من الصباح الباكر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أنه بالصباح الباكر نشهد شبورة مائية كثيفة علي الطرق الساحلية والزراعية والمطلة على المسطحات المائية، إضافة إلى شبورة ترابية على الطرق الصحراوية وسرعة رياح قد تصل إلى 30 كم على الساعة، مناشدا قائدي السيارات إتخاذ الحذر أثناء القيادة فى الساعات الأولي من الصباح الباكر، تحديدا من ال2 صباحا ال9 صباحا.

وتابع أن تم تعزيز خدمات مرورية مكثفة على كافة مناطق الأعمال وعمل علامات إرشادية وتنظيمية، والغلق الكلي لمحور 90 الشمالي إتجاه طريق السويس لمدة أسبوعين، وتحويل حركة سير السيارات إلى الطريق المستحدث، وسط وجود علامات إرشادية وتنظيمية بنفس الموقع.