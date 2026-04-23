يناقش القضايا النسوية.. تفاصيل تدشين مهرجان أسوان لسينما المرأة

أكد الناقد الفني مصطفى الكيلاني أن مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته العاشرة يمثل واحدًا من أبرز الأحداث السينمائية في مصر والمنطقة، مشيرًا إلى أنه يقام خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل، ويشهد فعاليات يومية ممتدة من الصباح وحتى الساعة 11 مساءً، تتنوع بين عروض أفلام وندوات وتكريمات.

وأوضح الكيلاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم أحمد دياب وحياة مقطوف أن المهرجان يتميز هذا العام بتنوع كبير في الأعمال المشاركة، حيث يضم 35 فيلمًا من 33 دولة، لافتًا إلى أن العنصر الأهم يظل الجمهور، خاصة من سيدات وفتيات أسوان، اللاتي يحرصن على حضور الفعاليات بشكل لافت، وهو ما يعكس أهمية المهرجان في نشر الوعي الثقافي وتنمية الفكر.

وأشار إلى أن الإقبال الجماهيري هذا العام كبير للغاية، مع حضور نسائي ملحوظ رغم الطبيعة المحافظة للمجتمع في جنوب مصر، مؤكدًا أن هذا التفاعل يعكس تأثير المهرجان في دعم قضايا المرأة وتعزيز دورها.

وأضاف أن برنامج الورش، الذي يشرف عليه الفنان سيد عبد الخالق، شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وأسهم في تخريج كوادر شابة أصبحت جزءًا من صناعة المهرجان، مختتما: المهرجان يلعب دورًا مهمًا في مناقشة قضايا المرأة عبر السينما، بالتعاون مع جهات رسمية ودولية.



