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رياضة

حسام البدري يطلب إقامة مواجهة توجو على ستاد القاهرة بحضور 50 ألف مشجع

السبت 29/فبراير/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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ريهام بكير
قال محمد بركات، مدير الكرة بمنتخب مصر، ان الجهاز الفني برئاسة حسام البدرى، طلب من مسؤولي اتحاد الكرة إقامة لقاء توجو على استاد القاهرة.

وتابع بركات في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "طلبنا حضور 50 ألف مشجع للقاء ، حيث إن الحضور الجماهيري من أهم عوامل النجاح ، وتحقيق نتيجة إيجابية.

يذكر أن اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بموعد مباراتي توجو المقبلتين في الجولتين الثالثة والرابعة من عمر التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وقرر الكاف أن تقام مباراتا مصر وتوجو  يومي 26 و 29 مارس المقبل، حيث ستكون  الأولى على أرض مصر بينما ستكون مباراة الإياب في عاصمة توجو.

ورفض حسام البدرى إقامة مباريات ودية قبل مواجهتى توجو  فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، نظرًا لضيق الوقت وضغط المباريات فى الدورى.
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