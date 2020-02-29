حسام البدري يطلب إقامة مواجهة توجو على ستاد القاهرة بحضور 50 ألف مشجع

قال محمد بركات، مدير الكرة بمنتخب مصر، ان الجهاز الفني برئاسة حسام البدرى ، طلب من مسؤولي اتحاد الكرة إقامة لقاء توجو على استاد القاهرة.





وتابع بركات في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "طلبنا حضور 50 ألف مشجع للقاء ، حيث إن الحضور الجماهيري من أهم عوامل النجاح ، وتحقيق نتيجة إيجابية.



